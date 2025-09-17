Обявиха стартовите часове на всички състезания във Формула 1 през сезон 2026

С безпрецедентен ход Международната автомобилна федерация (ФИА) обяви стартовите часове на всички състезания, спринтове и квалификации във Формула 1 през 2026 година още преди финала на сезон 2025.

Формула 1 представи календара за 2026 година, Мадрид сменя "Имола"

През последните години от ФИА обикновено изчакваха до зимната пауза между сезоните, за да обявят началните часове на всички състезания за предстоящата кампания. Тази година това се случи на 3 февруари, малко повече от месец преди първия кръг за сезон 2025.

Ясни са спринтовете във Формула 1 за догодина

Догодина кампанията отново ще стартира с Гран При на Австралия, а състезанието отново ще бъде в 6:00 часа сутринта българско време. Това ще бъде и най-ранният стартов час за следващия сезон, който ще бъде използван и по време на Гран При на Лас Вегас.

Формула 1 направи една промяна в календара си за сезон 2026

Най-късният стартов час пък ще бъде 23:00 часа българско време. Той ще бъде използван за състезанията в Маями и Канада през май. Причината за този по-късен от обичайния стартов час на надпреварата в Монреал е желанието на Формула 1 да няма засечка на „Инди 500“, което ще се проведе малко по-рано същият ден. Надпреварата в Индианаполис ще стартира малко след 19:00 часа българско време и трябва да приключи малко преди предвидения начален час на Гран При на Канада.

Формула 1 си вкара два автогола с календара си за 2026 година

Евроепйските състезания, с изключение на Гран При на Великобритания, отново ще стартират в 16:00 часа българско време. Надпреварата на „Силвърстоун“ ще започне в 17:00 часа българско време.

Обявиха датите на предсезонните тестове във Формула 1 през 2026 година

Начални часове в българско време на всички състезания във Формула 1 през 2026 година:

Гран При на Австралия – 8 март, 6:00 часа

Гран При на Китай – 15 март, 9:00 часа (спринтът на 14 март от 5:00 часа)

Гран При на Япония – 29 март, 8:00 часа

Гран При на Бахрейн – 12 април, 18:00 часа

Гран При на Саудитска Арабия – 19 април, 20;00 часа

Гран При на Маями – 3 май, 23:00 часа (спринт на 2 май от 19:00 часа)

Гран При на Канада – 24 май, 23:00 часа (спринт на 23 май от 19:00 часа)

Гран При на Монако – 7 юни, 16:00 часа

Гран При на Барселона – 14 юни, 16:00 часа

Гран При на Австрия – 28 юни, 16:00 часа

Гран При на Великобритания – 5 юли, 17:00 часа (спринт на 4 юли от 14:00 часа)

Гран При на Белгия – 19 юли, 16:00 часа

Гран При на Унгария – 26 юли, 16:00 часа

Гран При на Нидерландия – 23 август, 16:00 часа (спринт на 22 август от 13:00 часа)

Гран При на Италия – 6 септември, 16:00 часа

Гран При на Испания – 13 септември, 16:00 часа

Гран При на Азербайджан – 26 септември, 14:00 часа

Гран При на Сингапур – 11 октомври, 15:00 часа (спринт на 10 октомври от 12:00 часа)

Гран При на САЩ – 25 октомври, 22:00 часа

Гран При на Мексико Сити – 1 ноември, 22:00 часа

Гран При на Сао Пауло – 8 ноември, 19:00 часа

Гран При на Лас Вегас – 22 ноември, 6:00 часа

Гран При на Катар – 29 ноември, 18:00 часа

Гран При на Абу Даби – 6 декември, 15:00 часа

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages