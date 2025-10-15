Марк Уилямс изпревари Рони О'Съливан в световната ранглиста

Марк Уилямс се изкачи до четвърто място в световната ранглиста след своя рекорден триумф на Гран при на Сиан.

Марк Уилямс стана най-възрастният шампион в историята

Уелсецът победи Шон Мърфи с 10:3 във финала в понеделник и стана най-възрастният победител в ранкинг турнир в историята – на 50 години и 206 дни. Голямата награда от £177,000 му позволи да изпревари Рони О’Съливан и да се изкачи на четвърта позиция в света.

Марк Уилямс: Удивително е, че още печеля титли

Мърфи спечели £76,000 като финалист и се изкачи от 12-о на 9-о място.

Даниел Уелс направи впечатляващо участие с достигането си до полуфиналите, за което получи £34,500, и се придвижи от 47-о до 41-о място – най-високото в кариерата му. Младият Лиъм Пулен, който за пръв път достигна четвъртфинал в ранкинг събитие, спечели £22,350 и скочи с цели 21 позиции – до 82-ро място.

Джъд Тръмп продължава серията си като световен номер 1 – вече 59 последователни седмици, като води на втория в класацията Кайрън Уилсън с £401,750. Трети е Нийл Робъртсън.

В едногодишната ранглиста Марк Уилямс се изкачва от 8-мо на 2-ро място, изоставайки единствено от лидера Нийл Робъртсън. Мърфи също прогресира – от 4-то на 3-то, Уелс скача от 104-то на 31-во, а Пулен – от 88-мо на 43-то.

Тази класация ще определи кои играчи ще участват в трите Players Series турнира през 2026 г.:

Top 32 – Световната Гран при (Хонконг)

Top 16 – Шампионат на играчите (Телфорд)

Top 12 – Шампионат на тура (Манчестър)

Остават само пет турнира до крайния срок за Световната Гран при (след Откритото първенство на Шотландия през декември). В момента Джон Хигинс е „на ръба“ – 32-ри, следван от Джак Лисовски (33-ти) и Джъд Тръмп (34-ти). И тримата ще трябва да се представят силно в следващите събития, за да си осигурят участие в Хонконг.

Остават три състезания, които ще определят 16-е участници за "Мастърс" в „Александра Палас“ (януари). В момента Джак Джоунс е 17-и и изостава с £66,500 зад Крис Уейклин, който държи последното място за класиране.

И този сезон има бонус от £100,000 за първия играч, достигнал 100 сенчъри брейка. Миналата година това направи Джъд Тръмп. В момента начело е Шон Мърфи с 26, следван от Гари Уилсън с 25.