Левски задържа една от звездите си с нов договор

Ръководството на Левски предложи нов договор на бразилеца Майкон, твърди "Тема Спорт". Левият бек прави много силно начало на сезона и "сините" искат да се обвържат дългосрочно с него. Като, естествено, за целта те му предлагат и доста по-голямо месечно възнаграждение.

В момента 25-годишният футболист е най-конвертируемият играч в състава, воден от Хулио Веласкес. През сезона испанският треньор обогати много играта му. И в доста от тактическите формации, практикувани от тима, Майкон влиза в центъра на терена и действа като халф.

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

От средната зона той прави доста пробиви, а освен това е бърз, повратлив и има добро подаване. В последния мач бразилецът вкара феноменален гол с пета в мрежата на ЦСКА 1948 (2:1). Това бе и дебютното му попадение за Левски.