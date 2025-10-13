Популярни
Добра новина за Хулио Веласкес

  • 13 окт 2025 | 09:47
  • 1154
  • 0
Крилото на Левски Карл Фабиен ще бъде на разположение на треньора Хулио Веласкес за гостуването на Черно море. Французинът пропусна последните два двубоя на "сините" заради мускулна контузия. Фланговият футболист бе извън състава при победите над Ботев Пловдив (1:0) и Берое (3:1).

Фабиен получи травма при поражението с 0:1 от Локомотив (Пловдив) на 26 септември. Той се появи на терена след почивката, а след края на двубоя се е оплакал от контузия.

Той все още чака дебютния си гол за "сините", като на сметката си има две асистенции - по една в шампионата и квалификациите за Лига Европа, пише "Тема спорт".

