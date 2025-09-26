Популярни
Хюндай жертва титлата при конструкторите, за да помогне на Танак

  • 26 сеп 2025 | 11:38
  • 987
  • 0

Отборът на Хюндай ще жертва шансовете си да се бори за титлата при конструкторите в Световния рали шампионат (WRC) през 2025 година, за да помогна на Ойт Танак с борбата за пилотската корона.

Принципно всички пилоти, които печелят точки за отборното класиране, разполагат с ограничен брой от определени компоненти, сред които са и двигателите. Всеки допълнителен агрегат носи наказание от пет минути за първото рали, в което той е използван.

Ако обаче даден пилот не е заявен за точки за отборното класиране, той има по-голяма свобода да използва допълнителни компоненти. Именно поради тази причина от Хюндай са решили Танак повече да не печели точки за отборното класиране през 2025 година, където и без това шансовете на корейците да се преборят с Тойота са минимални.

„За финалните три кръга от сезон 2025 в WRC отборът на Хюндай ще номинира само Тиери Нювил и Адриен Фурмо за точки за класирането при конструкторите. Това стратегическо решение позволява на Ойт Танак и Мартин Ярвеоя да се състезават без отборна номинация и да се възползват максимално от спортните правила, с което отборът им гарантира, че те ще бъдат в най-добрата възможна позиция да се борят за титлите при пилотите и навигаторите“, се казва в изявление на Хюндай.

Танак загуби единия си двигател в края на първия състезателен ден на рали „Чили“ и се върна към агрегата, който беше използвал по-рано през сезона. Той обаче също имаше проблеми и прегряваше бързо, което изправи Танак пред угрозата да бъде наказан с пет минути още преди старта на рали „Централна Европа“.

Едното решение пред Хюндай беше естонецът да размени своята кола с някой от съотборниците си (Нювил и Фурмо), който да изтърпи наказанието вместо него. От Хюндай обаче са избрали още по-радикално решение и са изключили Танак от списъка с пилоти, които да печеля точки за отборното класиране. Това също така освобождава Танак от задължението да използва една и съща скоростна кутия и един и същ диференциал в следващите две състезания в Централна Европа и Япония, които се водят „свързани“.

Във временното класиране при пилотите след кошмарното си рали „Чили“, в което взе само една точка, Танак заема четвъртата позиция със 181 точки и изоставане от цели 43 спрямо лидера Себастиен Ожие.

Снимки: Imago

