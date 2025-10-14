Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бразилия
  3. Анчелоти: Отборът се срина психически след една грешка, дадоха ни добър урок

Анчелоти: Отборът се срина психически след една грешка, дадоха ни добър урок

  • 14 окт 2025 | 17:32
  • 411
  • 0
Анчелоти: Отборът се срина психически след една грешка, дадоха ни добър урок

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти отчете, че най-големият проблем на отбора при загубата от Япония е била психическият срив след грубата индивидуална грешка за първия гол на "самураите". Преди това южноамериканският тим имаше комфортен аванс от два гола, но след това допусна пълен обрат и второ поражение, откакто начело на Бразилия застана Анчелоти.

Бразилия се сгромоляса за историческа загуба от Япония
Бразилия се сгромоляса за историческа загуба от Япония

"Когато отборът губи, ние сме разстроени, което е нормално. Всички са разстроени. Не обичам да губя. Играчите също. Трябва да се поучим от това поражение, както винаги правим във футбола.

До грешката на Фабрисио Бруно за първия гол на Япония контролирахме добре играта. След това отборът се срина психически. Това беше най-големият ни проблем. Не мисля, че второто полувреме беше лошо като цяло, но грешката оказа твърде голямо влияние върху играчите", заяви Анчелоти след мача.

Запитан дали такива грешки могат да повлияят на крайната му селекция за Световното първенство, Карлето отговори: "Индивидуалните грешки не влияят на присъствието на играча в отбора. Това, което трябва да оценим, е реакцията на отбора след първата грешка, която не беше добра, защото загубихме малко от баланса си на терена, от позитивното си мислене. Това е добър урок за в бъдеще.

Тази и следващата пауза са тестови периоди за нас, така че ще продължим да тестваме играчите и през ноември. Отборът игра много добре срещу Южна Корея, добре през първото полувреме днес и много зле през второто.

На Световното първенство трябва да намерим баланс. Трябва да се поучим от грешките си. Тази вечер беше добър урок. Мисля, че трябва да намерим баланс в това, което правим. Това е процес...".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бразилия се сгромоляса за историческа загуба от Япония

Бразилия се сгромоляса за историческа загуба от Япония

  • 14 окт 2025 | 15:56
  • 7218
  • 0
Полиция нахлу в съблекалнята на квалификационен мач за Мондиала

Полиция нахлу в съблекалнята на квалификационен мач за Мондиала

  • 14 окт 2025 | 15:37
  • 940
  • 0
Плъх избяга на Куртоа по време на Уелс - Белгия

Плъх избяга на Куртоа по време на Уелс - Белгия

  • 14 окт 2025 | 15:23
  • 1689
  • 1
Ван Бастен разочарован от Френки де Йонг

Ван Бастен разочарован от Френки де Йонг

  • 14 окт 2025 | 15:08
  • 1512
  • 0
Най-лудите правила и формати във футболните лиги по света

Най-лудите правила и формати във футболните лиги по света

  • 14 окт 2025 | 14:54
  • 1635
  • 1
Конате вече не е приоритет за Реал, "белите" се насочват към негов съотборник

Конате вече не е приоритет за Реал, "белите" се насочват към негов съотборник

  • 14 окт 2025 | 14:52
  • 2310
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

  • 14 окт 2025 | 16:11
  • 9030
  • 9
Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

  • 14 окт 2025 | 14:30
  • 6303
  • 4
Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 30417
  • 82
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 20455
  • 124
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 12919
  • 27
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 12030
  • 3