Анчелоти: Отборът се срина психически след една грешка, дадоха ни добър урок

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти отчете, че най-големият проблем на отбора при загубата от Япония е била психическият срив след грубата индивидуална грешка за първия гол на "самураите". Преди това южноамериканският тим имаше комфортен аванс от два гола, но след това допусна пълен обрат и второ поражение, откакто начело на Бразилия застана Анчелоти.

"Когато отборът губи, ние сме разстроени, което е нормално. Всички са разстроени. Не обичам да губя. Играчите също. Трябва да се поучим от това поражение, както винаги правим във футбола.

До грешката на Фабрисио Бруно за първия гол на Япония контролирахме добре играта. След това отборът се срина психически. Това беше най-големият ни проблем. Не мисля, че второто полувреме беше лошо като цяло, но грешката оказа твърде голямо влияние върху играчите", заяви Анчелоти след мача.

Запитан дали такива грешки могат да повлияят на крайната му селекция за Световното първенство, Карлето отговори: "Индивидуалните грешки не влияят на присъствието на играча в отбора. Това, което трябва да оценим, е реакцията на отбора след първата грешка, която не беше добра, защото загубихме малко от баланса си на терена, от позитивното си мислене. Това е добър урок за в бъдеще.

Тази и следващата пауза са тестови периоди за нас, така че ще продължим да тестваме играчите и през ноември. Отборът игра много добре срещу Южна Корея, добре през първото полувреме днес и много зле през второто.

На Световното първенство трябва да намерим баланс. Трябва да се поучим от грешките си. Тази вечер беше добър урок. Мисля, че трябва да намерим баланс в това, което правим. Това е процес...".

Снимки: Gettyimages