  Рома предлага нов договор на турски национал

  14 окт 2025 | 17:10
Ръководството на Рома планира да предложи нов договор на турския национал Мехмет Зеки Челик, съобщи "Кориере дела сера".

Настоящият контракт на крайния бранител изтича през юни догодина, а заплатата му от 1,7 милиона евро нето плюс бонуси до максимум 2 милиона евро е в рамките на възможностите на римския клуб. Челик се представя отлично от началото на сезона, а изявите му тази есен бяха увенчани и с гол във вратата на България при победата на Турция с 6:1 в световна квалификация. Той има общо 56 участия с три попадения за южната ни съседка.

Снимки: Gettyimages

