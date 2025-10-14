Рома предлага нов договор на турски национал

Ръководството на Рома планира да предложи нов договор на турския национал Мехмет Зеки Челик, съобщи "Кориере дела сера".
Настоящият контракт на крайния бранител изтича през юни догодина, а заплатата му от 1,7 милиона евро нето плюс бонуси до максимум 2 милиона евро е в рамките на възможностите на римския клуб. Челик се представя отлично от началото на сезона, а изявите му тази есен бяха увенчани и с гол във вратата на България при победата на Турция с 6:1 в световна квалификация. Той има общо 56 участия с три попадения за южната ни съседка.
Снимки: Gettyimages