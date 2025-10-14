Популярни
В Мерцедес не знаят какво да очакват от Гран При на САЩ след победата в Сингапур

  • 14 окт 2025 | 16:48
  • 561
  • 0

Ръководителят на Мерцедес Тото Волф заяви, че в лагера на Сребърните стрели не знаят какво да очакват от предстоящата този уикенд Гран При на САЩ след „неочаквания“ триумф на Джордж Ръсел в Сингапур преди две седмици.

Екипът от Бракли започна уикенда на „Марина Бей“ колебливо, но това не попречи на Ръсел да грабне полпозишъна, а след това да изконтролира напълно състезанието, за да спечели своята втора победа за сезона. Представянето на Андреа Кими Антонели също беше позитивно, след като италианецът стартира четвърти и завърши пети под прожекторите в Сингапур.

Сега обаче предстои Гран При на САЩ на едно много по-различно трасе от това в Сингапур. „Пистата на Америките“ има много повече бързи завои с бърза смяна на посоката на движение, както и доста по-дълги прави от „Марина Бей“, а Волф заяви, че в Мерцедес им е любопитно да видят дали темпото от Сингапур ще се пренесе и в Остин, или не.

„Идваме на фона на един силен резултат в Сингапур, където Джордж спечели, а Кими завърши пети. Не само, че това беше неочаквано, но нашето представяне в събота и неделя показа, че не е било случайно. Това донякъде е историята на сезона, в който не е ясно кой отбор ще има предимство в даден уикенд.

„Бяхме силни и в Азербайджан, така че ние е любопитно да разберем дали ще можем да пренесем това темпо и в следващите състезания. Пистите са много по-различни спрямо двете улични трасета, така че навлизаме в неизвестното, но тази непредвидимост прави нашия спорт толкова приятен за наблюдаване“, заяви Волф.

Снимки: Gettyimages

