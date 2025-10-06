Популярни
Съдийската комисия пояснява решенията за спорните ситуации в последните кръгове
  3. Защо Джордж Ръсел все още няма нов договор с Мерцедес?

Защо Джордж Ръсел все още няма нов договор с Мерцедес?

  • 6 окт 2025 | 11:19
  • 179
  • 0

Джордж Ръсел вече има две победи от началото на сезона във Формула 1, но британецът все още няма договор с отбора на Мерцедес за 2026 година, въпреки че разговорите между двете страни се водят вече повече от половин година.

Първоначално се смяташе, че забавянето идва заради надеждите на Тото Волф да привлече Макс Верстапен от Ред Бул, но четирикратният шампион нямаше как да активира клаузата си за предварителна раздяла с Биковете. След като той потвърди, че ще остане в Милтън Кийнс, мнозина смятаха, че подписването на новия договор на Ръсел с Мерцедес е само въпрос на време.

Повече от два месеца по-късно обаче британецът продължава да бъде без контракт, въпреки че е получавал няколко предложения от страна на отбора. Според информация на racingnews365.com и formula.hu обаче той е отклонил тези оферти, тъй като иска промяна в част от техните условия, които не са свързани с неговото възнаграждение.

Едно от нещата, които той иска да коригира, е продължителността на договора. Отделно неговото желание е да има промяна и в броя на маркетинговите дни, в които той трябва да участва като пилот на Сребърните стрели.

