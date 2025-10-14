Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Кой пилот колко двигателя е използвал от началото на сезона във Формула 1?

Кой пилот колко двигателя е използвал от началото на сезона във Формула 1?

  • 14 окт 2025 | 14:30
  • 843
  • 0

С предстоящата този уикенд Гран При на САЩ ще бъде дадено началото на финалната четвъртина на сезона във Формула 1, в която ще се реши и битката за световната титла през 2026 година.

Ще остане ли Макс в битката за титлата след Остин?
Ще остане ли Макс в битката за титлата след Остин?

Един от факторите, които ще имат отражение върху развоя на тази битка, е свързан със задвижващите системи на пилотите, тяхното състояние и потенциалните наказания, които те ще трябва да изтърпят във финалните шест кръга. Бърза справка показва, че абсолютно всички състезатели вече се използвали всички си разрешение бройки от основните компоненти на задвижващата система – двигател с вътрешно горене (4), турбо компресор (4), MGU-H (4), MHU-K (4), контролна електроника (2) и батерия (2).

Различните гуми и спринтът може да поднесат изненади в Остин
Различните гуми и спринтът може да поднесат изненади в Остин

Единствените пилоти, които вече са изтърпявали по едно наказание за използването на допълнителни компоненти в своите задвижващи системи са: Люис Хамилтън, Юки Цунода, Андреа Кими Антонели, Фернандо Алонсо, Пиер Гасли, Франко Колапинто, Оливър Беарман, Исак Хаджар и Лиам Лоусън. От тях Хамилтън, Цунода, Гасли, Колапинто и Хаджар са използвали пълен набор от допълнителни компоненти в своите задвижващи системи. Антонели е сменял всичко без контролната електроника и батерията на своя автомобил, което важи и за Алонсо. Беарман не е сменял само своята батерия, докато Лоусън не е използвам само допълнителен MGU-K компоненти.

Според правилника на Формула 1 всяка първа допълнителна бройка от всеки компонент носи със себе си наказание от десет места назад на стартовата решетка, а всяка следваща – пет места. При натрупването на 15 или повече наказателни позиции, съответният пилот автоматично бива пратен да стартира от дъното на стартовата решетка.

Снимки: Gettyimages

