Мони Николов: Мотивиран съм да играя и да печеля!

  • 12 окт 2025 | 16:01
Националът Симеон Николов вече е в Новосибирск.

Младият разпределител, който спечели сребърните медали с националния отбор на България на Световното първенство във Филипините, бе посрещнат подобаващо в новия си отбор.

Мони направи първа тренировка с водения от бившия национален селекционер Пламен Константинов тим.

Съотборниците му го изненадаха със специално видео, на което се вижда как са следели постиженията му по време на Мондиала, с послание "Чакахме те, Мони".

Първият двубой от руската Суперлига за Локомотив е на 18 октомври (събота) от 17:00 часа срещу Кузбас (Кемерово).

“Чувствам се добре! Добре си починах. Така че вече съм отново мотивиран, за да играя, за да печеля двубои. Полетът до Новосибирск беше перфектен. Беше бърз, но успях да спя много. Нужно ми е да привикна към времето тук. Сигурен съм, че това няма да е проблем”, бяха първите думи на Симеон Николов след първото занимание с тима воден от Пламен Константинов.

“Знаех, че топката тук е различна. Не съм виждал и не съм докосвал подобна топка по-рано. Смятам, че това е една обикновена волейболна топка, нищо особено. Така че, сега ми трябват няколко тренировки, но след това всичко ще бъде наред”, добави Мони Николов.

“Залата тук в Новосибирск е красива, също като цветовете на знамето на България. Смятам, че ще ми е удобно да играя тук. Чакам много момента, за да видя пълна залата с фенове по време на мач. Ще се видим скоро,”, добави Симеон Николов.

