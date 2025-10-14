Популярни
Рекорден брой държави на Световното по спортна гимнастика

Около 500 състезатели от 80 държави ще участват на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия), което ще се проведе от 19 до 25 ноември, обявиха от Международната федерация по гимнастика (ФИГ).

С капацитет от близо 16 500 души "Индонезия Арена" е повече от готова да пoсрещне представителите на 80-те национални федерации, регистрирани за участие, което е рекорден брой в историята на Световните първенства.

Заявени са 297 състезатели при мъжете и 204 при жените.

"Такъв рекорден брой участници е прекрасна награда за гимнастиката и за местния организационен комитет и истинско доказателство за обединяващата сила на спорта", заяви президентът на ФИГ Моринари Ватанабе.

Българският отбор отпътува вчера за шампионата, а страната ще бъде представена от осем състезатели.

По програма първите официални тренировки ще се проведат на 15 октомври. Квалификационните състезания при мъжете са на 19 и 20 октомври, а при жените - на 20 и 21 октомври. Първият комплект медали в многобоя при мъжете ще бъде раздаден на 22 октомври. Световното първенство ще приключи на 25 октомври.

