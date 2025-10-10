Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Краси Дунев: Целите на Световното са ни финали на отделните уреди

Краси Дунев: Целите на Световното са ни финали на отделните уреди

  • 10 окт 2025 | 17:14
  • 189
  • 0

Председателят на Българска федерация по гимнастика Красимир Дунев очерта целите на нашите състезатели на предстоящото Световно първенство в Джакарта. По думите на Дунев целите на българите са участие във финалите на отделните уреди, а всеки медал би бил голям успех.

България с осем гимнастици на Световното в Джакарта
България с осем гимнастици на Световното в Джакарта

"Благодаря на г-жа Лечева за подкрепата и за това, че дойде да изпрати отбора. Всяка подкрепа от държавата или от институция е важна за нас. Понеделник заминаваме и се надявам на завръщането ни да има още по-голям интерес към нас.

Весела Лечева за конфликтите в БОК: Много тежко петно за България
Весела Лечева за конфликтите в БОК: Много тежко петно за България

При мъжете участваме с петима гимнастици, а при жените с три. Регламентът е да има класиране в многобоя и на отделните уреди, но не и отборно. На всеки уред ще имаме по трима състезатели. Валентина Георгиева най-вероятно няма да участва на всички уреди, защото има контузия. Тя ще се фокусира върху прескока.

Валентина Георгиева няма да рискува с нов прескок на Световното
Валентина Георгиева няма да рискува с нов прескок на Световното

Това не е олимпийска квалификация, но е индивидуално световно и съответно е едно от най-силните първенства. Ще има много конкуренция. Нашите цели са финал, а ако има медал, ще е още по-голям успех", каза Дунев.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Левски изпраща два ансамбъла на Sanix Cup в Япония

Левски изпраща два ансамбъла на Sanix Cup в Япония

  • 7 окт 2025 | 16:28
  • 456
  • 0
Отборите ни по естетическа гимнастика започват сериозна подготовка за Световното

Отборите ни по естетическа гимнастика започват сериозна подготовка за Световното

  • 6 окт 2025 | 15:55
  • 1046
  • 1
Гимнастиците ни с открита тренировка преди заминаването за Световното

Гимнастиците ни с открита тренировка преди заминаването за Световното

  • 6 окт 2025 | 12:08
  • 538
  • 0
Илиана Раева се възмути от смяна на свещеник

Илиана Раева се възмути от смяна на свещеник

  • 6 окт 2025 | 11:46
  • 1491
  • 0
Титли за Левски и Академик София на финалите на отделните уреди на Държавното за ансамбли

Титли за Левски и Академик София на финалите на отделните уреди на Държавното за ансамбли

  • 5 окт 2025 | 19:10
  • 804
  • 0
Академик спечели титлата в многобоя при жените на Държавното по художествена гимнастика за ансамбли категория Елит

Академик спечели титлата в многобоя при жените на Държавното по художествена гимнастика за ансамбли категория Елит

  • 4 окт 2025 | 17:44
  • 1012
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

  • 10 окт 2025 | 14:09
  • 24926
  • 58
Монтела и вратар за 30 милиона евро говорят преди мача с България - очаквайте на живо!

Монтела и вратар за 30 милиона евро говорят преди мача с България - очаквайте на живо!

  • 10 окт 2025 | 17:34
  • 869
  • 0
Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

  • 10 окт 2025 | 11:57
  • 42754
  • 32
Испания загуби осми звезден играч за мача с България

Испания загуби осми звезден играч за мача с България

  • 10 окт 2025 | 15:50
  • 5358
  • 9
Два бързи гола в първия мач от днешните световни квалификации

Два бързи гола в първия мач от днешните световни квалификации

  • 10 окт 2025 | 17:00
  • 7003
  • 0
Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

  • 10 окт 2025 | 09:57
  • 9859
  • 33