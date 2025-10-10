Краси Дунев: Целите на Световното са ни финали на отделните уреди

Председателят на Българска федерация по гимнастика Красимир Дунев очерта целите на нашите състезатели на предстоящото Световно първенство в Джакарта. По думите на Дунев целите на българите са участие във финалите на отделните уреди, а всеки медал би бил голям успех.

"Благодаря на г-жа Лечева за подкрепата и за това, че дойде да изпрати отбора. Всяка подкрепа от държавата или от институция е важна за нас. Понеделник заминаваме и се надявам на завръщането ни да има още по-голям интерес към нас.

При мъжете участваме с петима гимнастици, а при жените с три. Регламентът е да има класиране в многобоя и на отделните уреди, но не и отборно. На всеки уред ще имаме по трима състезатели. Валентина Георгиева най-вероятно няма да участва на всички уреди, защото има контузия. Тя ще се фокусира върху прескока.

Това не е олимпийска квалификация, но е индивидуално световно и съответно е едно от най-силните първенства. Ще има много конкуренция. Нашите цели са финал, а ако има медал, ще е още по-голям успех", каза Дунев.