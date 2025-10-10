Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Валентина Георгиева няма да рискува с нов прескок на Световното

Валентина Георгиева няма да рискува с нов прескок на Световното

  • 10 окт 2025 | 16:32
  • 365
  • 0

Двукратната европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева заяви, че няма да рискувам с нов прескок на Световното първенство, която ще се проведе от 19 до 25 октомври в Джакарта (Индонезия).

"Физически се чувствам много подготвена за това състезание, може би най-подготвена за цялата година, за всичките девет състезания преди това. Хроничните проблемите не са се променили, все още са си там болежките в кръста, но, както се казва, последен напън за годината и ще стискам зъби", каза Георгиева пред медиите след днешната открита тренировка на националния отбор.

"Ще участвам на прескок и на греда, както участвах и на Световните купи, може би защото започваме с уреда греда там и да мога да се сработя и загрея повече за прескока", добави тя.

"Няма да рискувам с нов прескок. Не успях да го подготвя, защото състезанията бяха много начесто и трябваше да се скачат прескоците, които ще показвам на даденото състезание и се пренебрегна прескока, но аз от себе си очаквам чисто представяне, чисто приземяване и вече другото е в ръцете на съдиите", заяви още гимнастичката.

Относно конкуренцията на Световното първенство Георгиева каза: "По-силните тази година може би няма да участват, защото е следолимпийска година, по-силните визирам Симон Байлс, Ребека Андраде- те са главно на прескок, няма да участват, но има представителка от Германия, Панама, Ангелина Мелникова под неутрален флаг. . . ще има със сигурност конкуренция на прескок, но това мен не ме притеснява".

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Левски изпраща два ансамбъла на Sanix Cup в Япония

Левски изпраща два ансамбъла на Sanix Cup в Япония

  • 7 окт 2025 | 16:28
  • 456
  • 0
Отборите ни по естетическа гимнастика започват сериозна подготовка за Световното

Отборите ни по естетическа гимнастика започват сериозна подготовка за Световното

  • 6 окт 2025 | 15:55
  • 1046
  • 1
Гимнастиците ни с открита тренировка преди заминаването за Световното

Гимнастиците ни с открита тренировка преди заминаването за Световното

  • 6 окт 2025 | 12:08
  • 538
  • 0
Илиана Раева се възмути от смяна на свещеник

Илиана Раева се възмути от смяна на свещеник

  • 6 окт 2025 | 11:46
  • 1491
  • 0
Титли за Левски и Академик София на финалите на отделните уреди на Държавното за ансамбли

Титли за Левски и Академик София на финалите на отделните уреди на Държавното за ансамбли

  • 5 окт 2025 | 19:10
  • 804
  • 0
Академик спечели титлата в многобоя при жените на Държавното по художествена гимнастика за ансамбли категория Елит

Академик спечели титлата в многобоя при жените на Държавното по художествена гимнастика за ансамбли категория Елит

  • 4 окт 2025 | 17:44
  • 1012
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

  • 10 окт 2025 | 14:09
  • 24823
  • 58
Монтела и вратар за 30 милиона евро говорят преди мача с България - очаквайте на живо!

Монтела и вратар за 30 милиона евро говорят преди мача с България - очаквайте на живо!

  • 10 окт 2025 | 17:34
  • 803
  • 0
Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

  • 10 окт 2025 | 11:57
  • 42680
  • 32
Испания загуби осми звезден играч за мача с България

Испания загуби осми звезден играч за мача с България

  • 10 окт 2025 | 15:50
  • 5314
  • 9
Два бързи гола в първия мач от днешните световни квалификации

Два бързи гола в първия мач от днешните световни квалификации

  • 10 окт 2025 | 17:00
  • 6985
  • 0
Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

  • 10 окт 2025 | 09:57
  • 9841
  • 33