  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Гимнастиците ни отпътуваха за Световното в Джакарта

Гимнастиците ни отпътуваха за Световното в Джакарта

  • 13 окт 2025 | 15:21
  • 109
  • 0
Гимнастиците ни отпътуваха за Световното в Джакарта

Българският национален отбор по спортна гимнастика замина днес за световното първенство, което ще се проведе от 19 до 25 октомври в Джакарта, Индонезия. При жените водещото име в тима е Валентина Георгиева — двукратна вицешампионка на прескок и пета от олимпийските игри в Париж. До нея ще застанат Никол Стоименова, бронзова медалистка на греда от Световната купа във Варна, и Виктория Венциславова.

Мъжкият състав ще разчита на Еди и Кевин Пеневи, Даниел Трифонов, Димитър Димитров и Давид Иванов — европейски сребърен медалист на кон с гривни при младежите. Очакванията към отбора са високи, след силните участия на нашите гимнастици в международните турнири през сезона.

Треньори на националите са Милко Такушев и Филип Янев, съдии — Илия Янев и Нели Танкушева, а водач на делегацията е олимпийският вицешампион на висилка и президент на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев. От България тима ще подкрепя Йордан Йовчев — олимпийски вицешампион на халки и генерален секретар на федерацията.

“Подготовката премина много добре – състезателите имаха редица участия с отлични резултати и финали на Световните купи. Отново залагаме на Валентина Георгиева, както и на братята Пеневи, които са сред най-силните на земя. Конкуренцията е изключителна, но вярвам, че в индивидуалните финали можем да постигнем сериозни резултати“, коментира Йовчев.

Той благодари и за подкрепата на председателя на БОК Весела Лечева, която посети отбора в Национална спортна база “Раковски“ непосредствено преди заминаването. “Това беше много силен жест на уважение и допълнителна мотивация за състезателите. Рядко се случват подобни посещения точно преди голямо първенство. Такива моменти показват, че трудът им се цени“, допълни легендата на българската гимнастика.

