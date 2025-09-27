Струмска слава се спаси накрая

2:2 приключиха в Сливница, местния Сливнишки герой и Струмска слава (Радомир). Срещата е от десетия кръг на Югозападната Трета лига. Стана здрав мач. Домакините трябва да съжаляват, че изпуснаха победата. Бяха по-добрия отбор. Нулите не помръднаха близо час. Георги Илиев даде преднина на домакините с попадение в 56-ата минута. В 68-ата Стефан Аличков удвои. Гостите успяха да предотвратят загубата в последните няколко минути. Първо капитана им Александър Аспарухов се разписа в 86-ата. В 94-ата пък Дейвид Джоров фиксира хикса – 2:2.