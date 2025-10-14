Популярни
  Меси ще може да играе в приятелския мач на Аржентина с Пуерто Рико

Меси ще може да играе в приятелския мач на Аржентина с Пуерто Рико

  • 14 окт 2025 | 09:52
Меси ще може да играе в приятелския мач на Аржентина с Пуерто Рико

Капитанът Лионел Меси се завърна в националния отбор на Аржентина и може да участва в приятелския мач срещу Пуерто Рико тази нощ, заяви треньорът на световните шампиони Лионел Скалони, след като нападателят пропусна победата с 1:0 над Венецуела, за да играе за Интер Маями в края на миналата седмица.

Меси изригна с два гола и Интер Маями все още мечтае за второто място на Изток
Меси изригна с два гола и Интер Маями все още мечтае за второто място на Изток

Меси отбеляза два гола при победата на "чаплите" с 4:0 над Атланта Юнайтед в Мейджър Лийг Сокър. Скалони заяви, че ще говори с 38-годишния футболист за неговата физическа форма и след това ще реши дали да го повика за срещата с Пуерто Рико. "Видях Меси да играе в събота и се представи добре. Все още не съм говорил с него. Сега имаме последна тренировка преди утрешния мач. Ако е в кондиция, ще бъде на терена", коментира Скалони пред медиите.

Мачът на Аржентина срещу Пуерто Рико ще се проведе на стадиона на Интер Маями във Форт Лодърдейл (Флорида), след като беше преместен от Чикаго заради мерки за сигурност.

