Черно море без национал срещу Левски, основен халф също е под въпрос

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев отново няма да може да разчита на халфа Берк Бейхан. Младежкият национал няма да бъде на разположение на наставника за домакинството на Левски в неделя.

Черно море пусна билетите за мача с Левски

20-годишният футболист е измъчван от контузия в глезена и от началото на сезона той игра в едва три двубоя. Младокът получи травмата още в първия кръг при 1:1 срещу Локомотив (София) в „Надежда“. След това се завърна при домакинството на Локомотив Пловдив (1:1) в шестия тур, но по-късно отново излезе извън строя. Не е ясно кога Бейхан ще се завърне в сметките на Илиев, пише “Тема спорт”.

Под въпрос за домакинството на сините ще бъде Димитър Тонев. Крилото също е измъчвано от контузия, като “моряците” се надяват, че ще бъде възстановен за мача със столичани. Именно той бе героят от миналия сезон, отбелязвайки два гола за победата на Черно море на стадион „Георги Аспарухов“ в efbet Лига и попадението за успеха за купата.