Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Черно море без национал срещу Левски, основен халф също е под въпрос

Черно море без национал срещу Левски, основен халф също е под въпрос

  • 14 окт 2025 | 09:27
  • 495
  • 0

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев отново няма да може да разчита на халфа Берк Бейхан. Младежкият национал няма да бъде на разположение на наставника за домакинството на Левски в неделя.

Черно море пусна билетите за мача с Левски
Черно море пусна билетите за мача с Левски

20-годишният футболист е измъчван от контузия в глезена и от началото на сезона той игра в едва три двубоя. Младокът получи травмата още в първия кръг при 1:1 срещу Локомотив (София) в „Надежда“. След това се завърна при домакинството на Локомотив Пловдив (1:1) в шестия тур, но по-късно отново излезе извън строя. Не е ясно кога Бейхан ще се завърне в сметките на Илиев, пише “Тема спорт”.

Под въпрос за домакинството на сините ще бъде Димитър Тонев. Крилото също е измъчвано от контузия, като “моряците” се надяват, че ще бъде възстановен за мача със столичани. Именно той бе героят от миналия сезон, отбелязвайки два гола за победата на Черно море на стадион „Георги Аспарухов“ в efbet Лига и попадението за успеха за купата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Трима от ЦСКА са под въпрос за мача с Добруджа

Трима от ЦСКА са под въпрос за мача с Добруджа

  • 14 окт 2025 | 09:52
  • 257
  • 0
Сангаре се оплака от расизъм: Зад мониторите говорят и пишат много, но като ме видят мълчат или искат да се снимат с мен

Сангаре се оплака от расизъм: Зад мониторите говорят и пишат много, но като ме видят мълчат или искат да се снимат с мен

  • 14 окт 2025 | 09:34
  • 512
  • 0
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 6004
  • 44
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 5178
  • 8
България излиза на стадион, виждал скандален шейх, камила-фен и Феномена-началник

България излиза на стадион, виждал скандален шейх, камила-фен и Феномена-началник

  • 14 окт 2025 | 07:15
  • 5195
  • 2
Само Ицо и Емо са вкарвали на Испания за близо 100 години

Само Ицо и Емо са вкарвали на Испания за близо 100 години

  • 14 окт 2025 | 07:00
  • 4189
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 6004
  • 44
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 5178
  • 8
Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

  • 14 окт 2025 | 05:49
  • 13607
  • 4
Варна или София? Кой град ще е домакин на ЕвроВолей 2026?

Варна или София? Кой град ще е домакин на ЕвроВолей 2026?

  • 14 окт 2025 | 06:30
  • 5277
  • 6
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 3164
  • 1
Англия и Португалия са на една крачка от Мондиал 2026

Англия и Португалия са на една крачка от Мондиал 2026

  • 14 окт 2025 | 06:15
  • 2512
  • 0