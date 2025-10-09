Черно море пусна билетите за мача с Левски

Ръководството на Черно море пусна билетите за срещата с Левски десетина дни преди самия двубой.

Информацията бе съобщена от “моряците” на страницата им във Facebook.

Пропуските са на стойност от 15 лв., като двубоят ще бъде част от програмата на 12-ия кръг в родната efbet Лига.

“Сините” към момента държат еднолично първото място във временното класиране, а непосредствено преди паузата за националните отбори бяха зарадвани от вечния си съперник ЦСКА, който открадна точка от Лудогорец.

Това означава, че “зелените” при сегашните обстоятелства няма как да изместят 26-кратните шампиони от първата позиция, дори ако вземат мача си в запас.

Черно море от своя страна изостава на четири точки от върха и при евентуален успех ще направят сериозна заявка за финиширане в челото на таблицата и този сезон.

Левски и Черно море бяха отборите, които завършиха на второто място през последните два сезона. “Моряците” се окичиха със среброто през сезон 2023/2024, а през следващата кампания 2024/2025 същото направиха и столичани.