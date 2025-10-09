Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Черно море пусна билетите за мача с Левски

Черно море пусна билетите за мача с Левски

  • 9 окт 2025 | 03:19
  • 285
  • 0
Черно море пусна билетите за мача с Левски

Ръководството на Черно море пусна билетите за срещата с Левски десетина дни преди самия двубой.

Информацията бе съобщена от “моряците” на страницата им във Facebook.

Пропуските са на стойност от 15 лв., като двубоят ще бъде част от програмата на 12-ия кръг в родната efbet Лига.

“Сините” към момента държат еднолично първото място във временното класиране, а непосредствено преди паузата за националните отбори бяха зарадвани от вечния си съперник ЦСКА, който открадна точка от Лудогорец.

Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута
Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

Това означава, че “зелените” при сегашните обстоятелства няма как да изместят 26-кратните шампиони от първата позиция, дори ако вземат мача си в запас.

Черно море от своя страна изостава на четири точки от върха и при евентуален успех ще направят сериозна заявка за финиширане в челото на таблицата и този сезон.

Левски и Черно море бяха отборите, които завършиха на второто място през последните два сезона. “Моряците” се окичиха със среброто през сезон 2023/2024, а през следващата кампания 2024/2025 същото направиха и столичани.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Варна отпуска половин милион на Спартак

Варна отпуска половин милион на Спартак

  • 9 окт 2025 | 02:53
  • 266
  • 0
Професионалисти поведоха отбор от Трън към върха в Пернишко

Професионалисти поведоха отбор от Трън към върха в Пернишко

  • 9 окт 2025 | 00:44
  • 241
  • 0
Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 11204
  • 30
Пирин (Разлог) би адашите от Гоце Делчев за Купата на АФЛ

Пирин (Разлог) би адашите от Гоце Делчев за Купата на АФЛ

  • 8 окт 2025 | 20:27
  • 985
  • 0
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 10226
  • 13
Орела: Вкараха ни от нищото, пак си получихме головете

Орела: Вкараха ни от нищото, пак си получихме головете

  • 8 окт 2025 | 18:39
  • 1408
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Макаби спечели дербито с Апоел след страхотна битка от Евролигата в "Арена София"

Макаби спечели дербито с Апоел след страхотна битка от Евролигата в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 23:03
  • 9193
  • 9
Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 11204
  • 30
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 10226
  • 13
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 12787
  • 23
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 16714
  • 60
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 49221
  • 71