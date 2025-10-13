"Моряците" започват подготовка за дербито в неделя

Черно море започва подготовка от началото на седмицата след паузата за предстоящия двубой от efbet Лига срещу най-добре представящия се до момента тим на Левски. По традиция тези срещи преминават при голям зрителски интерес от гледна точка на факта, че "сините" имат доста сериозна подкрепа на фенове по черноморието. Двубоят е едно своеобразно дерби, а "моряците" през последните няколко сезона, че са отбор, който е негостоприемен за лидерите в шампионата. Отново големият отсъстващ за варненци ще бъде халфът Берк Бейхан, а Димитър Тонев също е под въпрос, но има възможност да попадне в групата за срещата. Именно той бе героят от миналия шампионат, отбелязвайки два гола за победата на Черно море на стадион "Георги Аспарухов" . Треньорът Илиан Илиев има доста опции в нападение в предпочитаната схема 4-3-2-1. Силен полусезон правят младежките национали Георги Лазаров и Николай Златев, които са отбелязали по пет гола. Крилото Жоао Педро и централният нападател Сидни Селсо също откриха головата си сметка, а присъствието им увеличава конкуренцията и нападателната мощ. Двубоят между Черно море и Левски е в неделя от 17.30 часа на "Тича" .

/Пламен Трендафилов/