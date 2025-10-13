Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. "Моряците" започват подготовка за дербито в неделя

"Моряците" започват подготовка за дербито в неделя

  • 13 окт 2025 | 12:50
  • 366
  • 0
"Моряците" започват подготовка за дербито в неделя

Черно море започва подготовка от началото на седмицата след паузата за предстоящия двубой от efbet Лига срещу най-добре представящия се до момента тим на Левски. По традиция тези срещи преминават при голям зрителски интерес от гледна точка на факта, че "сините" имат доста сериозна подкрепа на фенове по черноморието. Двубоят е едно своеобразно дерби, а "моряците" през последните няколко сезона, че са отбор, който е негостоприемен за лидерите в шампионата. Отново големият отсъстващ за варненци ще бъде халфът Берк Бейхан, а Димитър Тонев също е под въпрос, но има възможност да попадне в групата за срещата. Именно той бе героят от миналия шампионат, отбелязвайки два гола за победата на Черно море на стадион  "Георги Аспарухов" . Треньорът Илиан Илиев има доста опции в нападение в предпочитаната схема 4-3-2-1. Силен полусезон правят младежките национали Георги Лазаров и Николай Златев, които са отбелязали по пет гола. Крилото Жоао Педро и централният нападател Сидни Селсо също откриха головата си сметка, а присъствието им увеличава конкуренцията и нападателната мощ. Двубоят между Черно море и Левски е в неделя от 17.30 часа на "Тича" .

/Пламен Трендафилов/

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Личен проблем е причината Дейвид Сегер да пропусне контролата със Септември

Личен проблем е причината Дейвид Сегер да пропусне контролата със Септември

  • 13 окт 2025 | 10:03
  • 1174
  • 0
Мъри Стоилов: 50 турци ми се смяха в лицето заради това 1:6

Мъри Стоилов: 50 турци ми се смяха в лицето заради това 1:6

  • 13 окт 2025 | 09:56
  • 15350
  • 31
Добра новина за Хулио Веласкес

Добра новина за Хулио Веласкес

  • 13 окт 2025 | 09:47
  • 2578
  • 1
Матео Стаматов започна тренировки със Септември

Матео Стаматов започна тренировки със Септември

  • 13 окт 2025 | 09:37
  • 1202
  • 0
Президент мина път на националите, пожела им успех

Президент мина път на националите, пожела им успех

  • 13 окт 2025 | 09:03
  • 8205
  • 10
Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 9483
  • 35
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 9483
  • 35
Националите кацнаха в слънчевия Валядолид

Националите кацнаха в слънчевия Валядолид

  • 13 окт 2025 | 13:15
  • 1210
  • 2
Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 13 окт 2025 | 10:55
  • 3920
  • 15
Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

  • 13 окт 2025 | 08:00
  • 6452
  • 2
Лапорта проговори за отношенията си с Меси

Лапорта проговори за отношенията си с Меси

  • 13 окт 2025 | 08:10
  • 10471
  • 13
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 8664
  • 1