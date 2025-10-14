Популярни
Лазар Станкович: Имаме нужда от по-добра физическа подготовка

  • 14 окт 2025 | 00:44
Тежкото крило на Миньор 2015 Лазар Станкович стана Играч на мача, след като допринесе за победата на тима си над Академик Бултекс 99 с 83:80 във втория кръг на Sesame НБЛ. Той оформи дабъл-дабъл от 15 точки и 19 борби, а освен това добави още 3 асистенции, 1 открадната топка и 1 чадър.

"Едни много тежък мач за нас, доста физически. В третата четвърт ни вкараха 30 точки, но успяхме да се върнем от минуса и показахме характер”, каза Станкович.

“За дабъл-дабъл всеки мач не мога да обещая. Това, разбира се, зависи как ще започна мачът. Най-важното е да се борим - това ще решава срещите”, подчерта сърбинът.

“Работим, за да можем играем 40 минути агресивна защита, независимо от това, че може да пада концентрацията в мача. Трябва още малко физическа подготовка в хода на сезона”, изтъкна Станкович.

“Познаваме се с Райт-Рииво Лаане много добре, играхме миналата година заедно в Естония”, добави крилото на перничани.

