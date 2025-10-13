Популярни
Вукотич: Победата беше задължителна

  • 13 окт 2025 | 23:06
  • 105
  • 0

Старши треньорът на Миньор 2015 Ивица Вукотич отдаде първата победа на тима в Sesame Национална баскетболна лига на характера, който бе показан в ключовите моменти. „Чуковете“ надделяха над Академик Бултекс 99 в зала „Борис Гюдеров“ с 88:83.

„Спечелихме с това, че имаме 15 борби и 12 атаки повече. Показахме характер в ключови моменти, върнахме се от минус 6 точки. Много трудна победа за нас. Имахме проблеми в тренировъчния процес заради контузии, но тази победа беше задължителна за нас. Предстои ни много труден мач срещу Левски, имаме три дни да бъдем по-добри от срещата с Академик”, каза Вукотич.

„В третата част мисля, че имахме само два фаула, получихме на два пъти кош и фаул при 7 точки за нас. Между третата и четвъртата част си говорихме на пейката да играем по-здраво в защита срещу Васил Бачев, срещу когото имахме проблеми при неговата стрелба. В рамките на 4,5 минути не правихме нарушения, можехме да бъдем много по-агресивни, защото това даде резултат в края. Искам да похваля и Академик, който не се отказа в нито един момент. Гостите бяха достоен съперник, желая им късмет в следващите мачове“, добави той.

Сърбинът остана доволен и от сериозния брой асистенции в този мач – 26.

„Радва ме фактът, че имаме толкова асистенции, това показва, че играем колективно. Алекс Уандие отвори добре мача с 11 точки през първата част, след това и Игор Кесар се разигра и в края завърши като топреализатор. Лазар Станкович завърши с 15 точки и 19 борби, взе много важни борби, което ни дава сигурност в нападение. Пак казвам, още е рано, трябват ни още много тренировки, за да имаме по-добра концентрация и да бъдем по-добри“, завърши Вукотич.

