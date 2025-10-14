Йордан Янков: Нямаме оправдание, трябва да играем много по-добре

Наставникът на Академик Бултекс 99 Йордан Янков заяви, че някои от играчите на тима могат много повече след втората загуба от началото на сезона в Sesame НБЛ. Пловдивчани допуснаха драматично поражение срещу Миньор 2015 с 80:83 в зала „Борис Гюдеров“.

„Разликата определено беше в борбите. Позволяваме на един играч да ни вземе 19 борби, след това позволяваме 20 в нападение. Това е биткаджийство, това е борба, това е да не позволиш да те загърбят и да те преборят. Естествено, от тази част не съм доволен, но показахме характер, върнахме се в мача и поведохме. Мисля, че играхме по-добре от предишния ни мач, показахме енергия, играхме бързо. Въпреки загубата, която допуснахме, поздравявам момчетата. Домакините взеха с 13 борби повече от нас, но паднахме само с 3 точки. Имат 12 атаки повече от нас. Ако погледнем мача от този аспект, може да сме доволни. Разбира се, аз като треньор не съм доволен, защото има твърде много неща, върху които да работим. Някои играчи могат много повече и ще продължим в тази посока на работа”, каза Янков.

„Не искам да коментирам съдийството в този мач, играли сме с толкова нарушения, с колкото са били високите ни играчи. Продължаваме да се подготвяме за всеки един съперник и оттам нататък не е наша работа кой как ще свири. Ние се подготвяме, за да ставаме по-добри в процеса на сезона“, добави той.

„Домакините играха много добре, за което ги поздравявам. Трябва да изгледам мача, за да видя къде са нашите пропуски от гледна точка на играта на Васил Бачев. Надявам се и другите да намерят критика в себе си, защото вече е необходимо и всеки един от нас да стъпи на по-високо ниво, тъй като всеки един от играчите може да играе по-добре. Показвали са го в други линии, не намирам оправдание, нито подценявам Миньор, но определено моите изисквания към баскетболистите ще са много по-високи”, категоричен беше Янков.

”В срещата с Берое трябва да играем по-добре. Не само поради това, че този тим е наш пряк конкурент. Всеки един сезон след третото завъртане всеки един двубой е важен за нас. Поради тази причина казвам на момчетата, че всеки един мач има значение за нас. Разбира се, отборите, които са от нашата черга, трябва да ги побеждаваме, а не да падаме от тях и после да печелим срещу силните, защото в края на сезона се обръщат така нещата, че другите тимове имат предимство. Всяка среща е изключително важна за нас, но смятам, че по-важно е да играем добре. Още не сме стигнали до момента, в който ще видя играчите да играят по начина, по който искам“, заяви още Йордан Янков.