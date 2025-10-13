Очаквайте на живо: Миньор 2015 - Академик Бултекс 99

Миньор 2015 приема Академик Бултекс 99 в последния мач от втория кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Мачът в зала "Борис Гюдеров" започва в 19:15 часа.

И двата отбора ще търсят днес първа победа за сезона в родното първенство. На старта перничани отстъпиха със 77:89 пред шампиона Рилски спортист в Самоков. Академик пък претърпя поражение с 66:87 от друг водещите ни отбори - Балкан, като срещата се игра в "Арена Ботевград".

За последно двата тима се срещнаха в приятелска среща през септември, като пловдивчани спечелиха с 94:90. През миналия сезон в Sesame НБЛ Академик записа две победи като домакин срещу Миньор, а перничани се справиха с тима от Пловдив в зала "Борис Гюдеров".