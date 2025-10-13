Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Очаквайте на живо: Миньор 2015 - Академик Бултекс 99

Очаквайте на живо: Миньор 2015 - Академик Бултекс 99

  • 13 окт 2025 | 19:15
  • 255
  • 0
Очаквайте на живо: Миньор 2015 - Академик Бултекс 99

Миньор 2015 приема Академик Бултекс 99 в последния мач от втория кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Мачът в зала "Борис Гюдеров" започва в 19:15 часа.

И двата отбора ще търсят днес първа победа за сезона в родното първенство. На старта перничани отстъпиха със 77:89 пред шампиона Рилски спортист в Самоков. Академик пък претърпя поражение с 66:87 от друг водещите ни отбори - Балкан, като срещата се игра в "Арена Ботевград".

За последно двата тима се срещнаха в приятелска среща през септември, като пловдивчани спечелиха с 94:90. През миналия сезон в Sesame НБЛ Академик записа две победи като домакин срещу Миньор, а перничани се справиха с тима от Пловдив в зала "Борис Гюдеров".

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Съотборник на Милър-Макинтайър със сериозни здравословни проблеми

Съотборник на Милър-Макинтайър със сериозни здравословни проблеми

  • 13 окт 2025 | 15:12
  • 299
  • 0
Алипиев дебютира със загуба за новия си италиански тим

Алипиев дебютира със загуба за новия си италиански тим

  • 13 окт 2025 | 14:34
  • 329
  • 0
Треньорът на Локомотив (Пловдив) доволен от характера на неговите играчи с мача с Балкан

Треньорът на Локомотив (Пловдив) доволен от характера на неговите играчи с мача с Балкан

  • 13 окт 2025 | 12:32
  • 396
  • 0
Бъкс с Адетокунбо в състава се наложи над Чикаго в контрола

Бъкс с Адетокунбо в състава се наложи над Чикаго в контрола

  • 13 окт 2025 | 11:58
  • 495
  • 0
Борислав Младенов и отборът му трета победа в астрийското първенство

Борислав Младенов и отборът му трета победа в астрийското първенство

  • 13 окт 2025 | 11:55
  • 618
  • 0
Кръг №2 в НБЛ завършва с дерби в Перник

Кръг №2 в НБЛ завършва с дерби в Перник

  • 13 окт 2025 | 07:04
  • 4800
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

  • 13 окт 2025 | 17:43
  • 8912
  • 2
ЦСКА и Левски играят в един ден за Купата

ЦСКА и Левски играят в един ден за Купата

  • 13 окт 2025 | 17:59
  • 3173
  • 0
Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

  • 13 окт 2025 | 14:42
  • 9621
  • 13
Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 16577
  • 62
Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 13 окт 2025 | 10:55
  • 8292
  • 24
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 12751
  • 1