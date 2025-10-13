Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Васил Бачев: Срещу Берое трябва да покажем друго лице

Васил Бачев: Срещу Берое трябва да покажем друго лице

  • 13 окт 2025 | 23:18
  • 73
  • 0

Лидерът на Академик Бултекс 99 Васил Бачев стана най-резултатен за тима си с 22 точки и 4 борби, но те се оказаха недостатъчни тимът му да запише първия си успех в Sesame НБЛ. Пловдивчани отстъпиха при визитата си на Миньор 2015 с 80:83.

"Не смятам, че фаловете в края са основният проблем. Мисля, че проблемът започна още в началото на мача. Този и първият двубой не мисля, че влизаме както трябва в мача. Прекалено много борби в атака ни взеха, ще си гледаме анализа на нападението, смятам че и аз имам вина за нападението”, каза капитанът на Академик Бултекс 99.

“Не мисля, че последната четвърт бях достатъчно агресивен, въпреки че е отборен спорт, но поемам някаква вина за нападението. Видях, че можеше да взема повече атаки, но трябва да играем отборно”, подчерта Бачев.

Миньор 2015 пречупи Академик Бултекс 99 след страхотна битка в Перник
Миньор 2015 пречупи Академик Бултекс 99 след страхотна битка в Перник

“Основен проблем беше борбата в нападение. Миньор играе агресивен баскетбол, поздравления за което и за победата. Трябваше да бъда по-агресивен в нападение. След силна такава част трябваше да продължа и ако изпусна 2-3 атаки, да пренасоча нападението. Пак казвам, не мисля, че нападението ни е основният проблем, не бяхме готови в началото за втори път”, отчете Бачев.

“Предстоят мачове, в които сме домакини, силно се надявам в Пловдив играта ни в нападение да е далеч по-сполучлива. Започнахме с две тежки гостувания, надявам се вкъщи да покажем друго лице в нападение и защита и да сме по-готови за битка. Берое е отбор, който се бори, на гребена на вълната е. Има 2 победи, ние имаме 2 загуби, трябва да вземем мача, защото след това ни предстои още едно тежко гостуване във Варна, така че задължителна победа”, добави той.

