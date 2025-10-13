Васил Бачев: Срещу Берое трябва да покажем друго лице

Лидерът на Академик Бултекс 99 Васил Бачев стана най-резултатен за тима си с 22 точки и 4 борби, но те се оказаха недостатъчни тимът му да запише първия си успех в Sesame НБЛ. Пловдивчани отстъпиха при визитата си на Миньор 2015 с 80:83.

"Не смятам, че фаловете в края са основният проблем. Мисля, че проблемът започна още в началото на мача. Този и първият двубой не мисля, че влизаме както трябва в мача. Прекалено много борби в атака ни взеха, ще си гледаме анализа на нападението, смятам че и аз имам вина за нападението”, каза капитанът на Академик Бултекс 99.

“Не мисля, че последната четвърт бях достатъчно агресивен, въпреки че е отборен спорт, но поемам някаква вина за нападението. Видях, че можеше да взема повече атаки, но трябва да играем отборно”, подчерта Бачев.

“Основен проблем беше борбата в нападение. Миньор играе агресивен баскетбол, поздравления за което и за победата. Трябваше да бъда по-агресивен в нападение. След силна такава част трябваше да продължа и ако изпусна 2-3 атаки, да пренасоча нападението. Пак казвам, не мисля, че нападението ни е основният проблем, не бяхме готови в началото за втори път”, отчете Бачев.

“Предстоят мачове, в които сме домакини, силно се надявам в Пловдив играта ни в нападение да е далеч по-сполучлива. Започнахме с две тежки гостувания, надявам се вкъщи да покажем друго лице в нападение и защита и да сме по-готови за битка. Берое е отбор, който се бори, на гребена на вълната е. Има 2 победи, ние имаме 2 загуби, трябва да вземем мача, защото след това ни предстои още едно тежко гостуване във Варна, така че задължителна победа”, добави той.