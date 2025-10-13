Кипиегон разкри защо ѝ е липсвала увереност преди състезанието с Беатрис Чебет в Токио

Четирикратната световна шампионка на 1500 метра Фейт Кипиегон разказа за ключовия фактор, който я е накарал да се съмнява в готовността си, преди да се изправи срещу Беатрис Чебет във финала на 5000 метра на Световното първенство.

Тя разкри най-голямото си притеснение преди да се изправи срещу близката си приятелка Беатрис Чебет във финала на 5000 метра за жени на Световното в Токио.

В крайна сметка Кипиегон спечели сребърен медал, оставайки зад двукратната олимпийска шампионка, но призна, че по-рано през сезона е имала съмнения дори дали да участва в тази дисциплина.

Като действаща шампионка и трикратна златна олимпийска медалистка, тя е усещала напрежението да защити титлата си. Въпреки това, в интервю за Citius Mag, тя разкри, че ключова статистика е разклатила увереността ѝ преди световния шампионат.

Кипиегон разкри, че Световното е наближавало бързо, а тя все още не се е била състезавала на по-дълга дистанция освен на една миля и 1500 метра.

Олимпийската сребърна медалистка на 5000 метра посочи, че екипът ѝ е решил тя да участва в по-дълго бягане, за предпочитане на 5000 метра, но това се оказало невъзможно и се наложило да стартира на 3000 метра.

На Диамантената лига в Силезия Кипиегон бе изключително близо до подобряването на световния рекорд на 3000 метра, като постигна време от 8:07.04.

Тя остана на косъм от 32-годишния рекорд от 8:06.11, поставен от китайката Уан Дзюнся през 1993 г. Въпреки че изпусна рекорда за по-малко от секунда, бягането на Кипиегон счупи рекордите на Африка, на Диамантената лига и на турнира.

Тя призна, че е сметнала това за добра възможност да тества себе си, своята издръжливост и да види докъде може да стигне. Тя добави, че е била много щастлива от представянето си, но и разочарована, че е пропуснала световния рекорд, въпреки че е знаела, че е в страхотна форма.

"Честно казано, бях наистина мотивирана да бягам на 3000 метра преди световното първенство... беше забавно, защото си мислех, че това е най-дългата ми дистанция за годината преди шампионата“, разкри Кипйегон.

Бях бягала на миля и на 1500 метра преди Световното първенство и не бях уверена как ще се справя на 5000 метра на шампионата без нито едно по-дълго бягане.

Затова екипът ми реши да опитам по-дълга дистанция като 3000 или 5000 метра, но 5000 метра не беше възможно, а 3000 метра беше вариантът, който беше и много близо до световното първенство.“

Кипиегон добави, че преди състезанието е знаела, че Беатрис Чебет е много силна и не е очаквала да я победи през тази година, след като я е видяла да постига 13:58.06, с което счупи световния рекорд на 5000 метра.

Тя вярвала, че Чебет е била най-силната през сезона и с такова време е била уверена, че никой няма да я надмине на Световното първенство.

Кипиегон добави, че е решила да остане вярна на себе си, да бяга своето състезание, да поддържа темпото на Беатрис Чебет и просто да се наслади на надпреварата.

"Да, знаех, че е много силна. Беатрис ми е приятелка и след като постигна 13:58, не можех да очаквам да я победя тази година. Знаех, че тя е най-силната.

Мислех си, че ако имаш резултат от 13:58, знаеш, че никой няма да те победи на световно първенство. Увереността ѝ беше много висока, така че си казах: нека просто бъда себе си, да бягам моето състезание, да се присъединя към нея в дистанцията и просто да се насладя на световния шампионат.“

"Когато става въпрос за Диамантената лига, нещата са различни – там знаеш, че има пейсмейкъри, получаваш помощ. На Световното първенство всичко е за медалите и бях много благодарна да се прибера у дома със сребърен медал на 5000 метра.“

