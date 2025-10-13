Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Фейт Кипиегон: Кандидатурата на Кения за Световно може да издигне леката атлетика в страната

Фейт Кипиегон: Кандидатурата на Кения за Световно може да издигне леката атлетика в страната

  • 13 окт 2025 | 10:53
  • 253
  • 0
Фейт Кипиегон: Кандидатурата на Кения за Световно може да издигне леката атлетика в страната

Трикратната олимпийска шампионка Фейт Кипиегон изрази своята категорична подкрепа за историческата кандидатура на Кения за домакинство на Световното първенство по лека атлетика през 2029 или 2031 г. Според нея това е трансформираща възможност, която може да подобри спортната инфраструктура на нацията и да вдъхнови ново поколение атлети.

Кения наскоро потвърди, че е подала кандидатура за домакинство на световните шампионати през 2029 и 2031 г.

В изказване преди да влезе в историята на турнира от Диамантената лига Athlos в Ню Йорк през 2025 г., Кипиегон призна огромния талант в Кения и в цяла Африка, но подчерта предизвикателствата, пред които атлетите продължават да се изправят поради ограничения достъп до съоръжения за тренировка.

"Наистина е трудно, но се опитваме да използваме това, което е налично“, заяви Кипиегон пред CITIUS Mag. "Когато се подготвях за предизвикателството да пробягам миля под четири минути, тренирах на клей настилка. Беше тежко, но се справихме.“

Световната рекордьорка на 1500 метра призова кенийското правителство да продължи да инвестира в съоръжения и модерни тренировъчни центрове, като отбеляза, че подобни подобрения ще помогнат не само на елитните атлети, но и на бъдещите поколения.

"Винаги призовавам нашето правителство да подобри спортните съоръжения – особено тренировъчните писти и стадионите – защото ние също кандидатстваме за домакинство на Световното първенство през 2029 г. Надяваме се, че ще направят корекции и ще осигурят красиви съоръжения от световна класа“, добави тя.

Снимки: Gettyimages

