  Локомотив (Пловдив)
  2. Локомотив (Пловдив)
Локомотив (Пд) започна продажбата на билети за следващото си домакинство

  • 13 окт 2025 | 17:17
  • 543
  • 0
Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) приема Ботев (Враца) в 12-тия кръг на Първа професионална лига. Мачът е в петък (17.10) от 20:00 часа на “Лаута”.

Билетите са вече в продажба онлайн на eventim.bg и в партньорската мрежа на Ивентим: бензиностанции OMV, магазини Технополис, книжарници Orange, магазини Office1Superstore и касата пред сградата на Община Пловдив.

Работно време на касите на “Лаута”:

16.10 – от 12:00 до 18:00 часа

17.10 – от 12:00 часа до края на първото полувреме

Цените на билетите са:

Трибуна “Бесика” – 20 лева

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика” – 10 лева

Южна трибуна – 20 лева

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 10 лева

Трибуна „Спортклуб“ – 30 лева

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна „Спортклуб“ – 15 лева

Паркингът на територията на комплекса в деня на мача ще бъде 3 лева.

Всички абонаментни карти важат за този мач!

Деца до 7 г. ще влизат безплатно, но трябва да са с ПРИДРУЖИТЕЛ и коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ.

Всеки привърженик трябва да си носи ЛИЧНАТА КАРТА, защото тя ще бъде поискана от органите на реда на входовете на стадиона. Забранено е вкарването на стъклени и метални предмети, напитки, храна. Деца до 16 години влизат само с ПРИДРУЖИТЕЛ, коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ и валиден БИЛЕТ/АБОНАМЕНТНА КАРТА. За улеснение на привържениците, ще има такива декларации на всеки вход на стадиона, както и на касите.

