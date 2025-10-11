Популярни
  Lokomotiv (Пловдив)
  2. Локомотив (Пловдив)
  Ветераните на Локомотив (Пд) спечелиха тристранния международен турнир на "Лаута"

  11 окт 2025 | 20:04
Ветераните на Локомотив (Пловдив) спечелиха тристранния международен турнир, който се проведе днес на “Лаута”. Участие в надпреварата взеха още депутатските отбори на България и Румъния. Всички мачове преминаха под тона за феърплей и респект, а техничните отигравания на стадион “Локомотив” не липсваха.

Обзор на срещите:

Депутати България – Депутати Румъния 1:1
Двата тима предложиха интересен мач, който завърши без победител. Красимир Вълчев даде аванс на България за 1:0, а “трикольорите” можеха да реализират още попадения, но гредата ги спря на няколко пъти. Румъния изравни в средата на втората част с гол на Флориан Попеску.

Депутати Румъния – Ветерани Локомотив 1:5
Категорична победа за “черно-белите”, които доминираха в хода на мача. Здравко Лазаров даде аванс за 1:0, Аян Садъков-младши покачи на 2:0, а за 3:0 бе точен Георги Иванов. Румънците намалиха за 3:1 от дузпа, изпълнена от Николас Джорджеску. Последваха нови два гола за Локомотив за крайното 1:5, които бяха дело на Здравко Лазаров и Филип Георгиев.

Ветерани Локомотив – Депутати България 2:1
“Черно-белите” направиха доста пропуски пред вратата на съперника през първата част. В началото на второто полувреме Илко Пиргов, който влезе да играе като полеви играч, откри за 1:0. Малко след това Красимир Красимиров изравни резултата за 1:1. В последните минути на мача Димитър Пеев донесе победата на Локомотив за крайното 2:1.

В крайното класиране ветераните на Локомотив финишираха първи, Депутати България на второ място, а на трето място – Депутати Румъния. След срещите имаше специална церемония по награждаване, като Христо Крушарски и Христо Бонев връчиха купи и на трите тима.

Списък на играчите, които взеха участие днес в надпреварата:

Депутати Румъния:
Николас Джорджеску, Джеордже Думитрика, Георги Наков, Ремус Мунтеану, Силвию Маковей, Костел Лупашку, Паул Котарлец, Слободан Гера, Даниел Флореа, Кристиян Настасе, Валентин Савадоси, Адриян Алда, Александру Соаре, Флорин Попеску, Андрей Зафау, Валентин Стан, Еуген Трика (специален гост), Венцислав Рангелов (почетен гост) Яни Чоканъ, Тодор Флореа

Треньор: Георги Наков

Депутати България:
Стефан Мирев, Иво Симеонов, Станислав Губеров, Борис Борисов, Джейхан Ибрямов, Кристиан Ганчев, Михаил Митов, Младен Шишков, Ахмед Вранчев, Емил Ефтимов, Красимир Красимиров, Младен Младенов, Пламен Николов, Георги Георгиев, Красимир Вълчев, Димитър Иванов

Треньор: Красен Кралев

Ветерани Локомотив:
Илко Пиргов, Стоян Ламбов, Николай Костов, Иво Костадинов, Спас Топузов, Георги Иванов, Георги Марчев, Красимир Димитров, Даниел Димитров, Димитър Пеев, Филип Георгиев, Тодор Димов, Аян Садъков-младши, Здравко Драгоев, Стефан Саламанов, Здравко Лазаров

Треньор: Ганчо Пеев

