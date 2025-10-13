Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Легендата Мартин Камбуров на 45!

Легендата Мартин Камбуров на 45!

  • 13 окт 2025 | 10:29
  • 189
  • 0
Легендата Мартин Камбуров на 45!

Легендата на Локомотив Пловдив Мартин Камбуров празнува днес 45-ия си рожден ден. Нападателят, който сложи край на състезателната си кариера със звезден бенефис на "Лаута", е голмайстор №1 за всички времена в родния елит с 256 попадения. Императора е №2 по изиграни мачове в историята на "А" група с 456 срещи.154 от своите голове Мартин Камбуров вкарва с екипа на Локомотив Пловдив. С черно-белите става 4 пъти голмайстор на първенството, шампион (2004), носител на Суперкупата на България (2004) и бронзов медалист (2005).

Рожденикът бе поздравен от ПФК Локомотив Пловдив.

"Шампионът на България с Локомотив Мартин Камбуров празнува днес своя рожден ден! Рекордьорът по попадения в елитната ни група за всички времена, който проведе през юни своя бенефис пред хиляди на “Лаута", навършва 45 години! С пожелания за здраве, щастие и късмет", написаха от "черно-белия" клуб.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Личен проблем е причината Дейвид Сегер да пропусне контролата със Септември

Личен проблем е причината Дейвид Сегер да пропусне контролата със Септември

  • 13 окт 2025 | 10:03
  • 532
  • 0
Мъри Стоилов: 50 турци ми се смяха в лицето заради това 1:6

Мъри Стоилов: 50 турци ми се смяха в лицето заради това 1:6

  • 13 окт 2025 | 09:56
  • 6664
  • 12
Добра новина за Хулио Веласкес

Добра новина за Хулио Веласкес

  • 13 окт 2025 | 09:47
  • 1173
  • 0
Матео Стаматов започна тренировки със Септември

Матео Стаматов започна тренировки със Септември

  • 13 окт 2025 | 09:37
  • 727
  • 0
Президент мина път на националите, пожела им успех

Президент мина път на националите, пожела им успех

  • 13 окт 2025 | 09:03
  • 3331
  • 5
Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 3644
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 3644
  • 8
Националите заминаха за Испания

Националите заминаха за Испания

  • 13 окт 2025 | 08:25
  • 6076
  • 73
Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 13 окт 2025 | 10:55
  • 168
  • 0
Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

  • 13 окт 2025 | 08:00
  • 3491
  • 0
Лапорта проговори за отношенията си с Меси

Лапорта проговори за отношенията си с Меси

  • 13 окт 2025 | 08:10
  • 6504
  • 5
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 5013
  • 0