  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Сайнц: Двигателят на Мерцедес е една от причините да избера Уилямс

Сайнц: Двигателят на Мерцедес е една от причините да избера Уилямс

  • 13 окт 2025 | 14:03
  • 555
  • 0

Карлос Сайнц е настроен оптимистично настроен за сезон 2026 във Формула 1 и представянето на Уилямс, като британският тим ще получи новата задвижваща система на Мерцедес - нещо, което е много важно за испанеца.

“Уверен съм във възможностите на двигателя на Мерцедес - заяви Сайнц. - Всъщност, това е една от причините да избера Уилямс за промяната с новите технически правила. Знаех, че тимът ще работи с Мерцедес и всичко, което съм чул досега за новата задвижваща система е положително.”

Шумахер: Не мога да си обясня проблемите на Ферари
Шумахер: Не мога да си обясня проблемите на Ферари

Мерцедес ще доставя догодина мотори и на Алпин и Макларън, а Сайнц акцентира на това колко е важно Уилямс да създаде добър автомобил по новите правила.

“Догодина ще имаме четири отбора, 8 коли, които ще използват мотори на Мерцедес и два от тези отбора, особено Макларън, сега са по-силни от нас - допълни Карлос. - Без значение колко ти е добър двигателят, то задължително трябва да имаш добро шаси. Ще има сериозна конкуренция, Астън Мартин с Хонда ще са конкурентни, Ферари пак ще са в челото, те винаги са в челото.”

Бърни: Пиастри е най-добрият след Верстапен
Бърни: Пиастри е най-добрият след Верстапен
Снимки: Gettyimages

