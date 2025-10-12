Популярни
  3. Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

  • 12 окт 2025 | 13:41
  • 5060
  • 3

Националът Симеон Николов вече е в Новосибирск.

Младият разпределител, който спечели сребърните медали с националния отбор на България на Световното първенство във Филипините, бе посрещнат подобаващо в новия си отбор.

Мони направи първа тренировка с водения от бившия национален селекционер Пламен Константинов тим.

Съотборниците му го изненадаха със специално видео, на което се вижда как са следели постиженията му по време на Мондиала, с послание "Чакахме те, Мони".

Първият двубой от руската Суперлига за Локомотив е на 18 октомври (събота) от 17:00 часа срещу Кузбас (Кемерово).

