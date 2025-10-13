Популярни
Нагелсман определи Гнабри като пример за подражание

  • 13 окт 2025 | 15:03
  • 152
  • 0
Нагелсман определи Гнабри като пример за подражание

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман похвали представянето на халфа Серж Гнабри за националния отбор. На 10 октомври германският национален отбор се наложи над Люксембург с 4:0 в квалификационен мач за Световното първенство през 2026 г. 30-годишният Гнабри отбеляза гол в мача.

„Той беше пример за подражание, когато ставаше дума за глада му за игра. Ако най-добрите атакуващи играчи, които играят за велик клуб от години, покажат такава отдаденост в защита, тогава всеки футболист в клуба ще последва примера му. Той изигра най-добрия си мач за националния отбор от дълго време“, цитира Goal думите на Нагелсман.

Този сезон Гнабри е участвал в 10 мача за Байерн във всички състезания, отбелязвайки 3 гола и давайки 4 асистенции. Той играе за германския национален отбор от 2016 г. Гнабри е отбелязал 24 гола в 54 мача за Бундестима.

Германия се отказа от крило за визитата си на Северна Ирландия
Германия се отказа от крило за визитата си на Северна Ирландия
Снимки: Gettyimages

