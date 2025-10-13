Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Португалия
  3. От Португалия освободиха Рафа Леао

От Португалия освободиха Рафа Леао

  • 13 окт 2025 | 12:43
  • 556
  • 0
От Португалия освободиха Рафа Леао

Крилото на Милан Рафаел Леао е бил освободен от националния отбор, обявиха от федерацията на страната. Той няма да бъде част от състава за предстоящия двубой с Унгария утре вечер. Леао се появи от скамейката в 62-ата минута, когато замени Педро нето преди няколко дни при успеха срещу Ейре, но селекционерът Роберто Мартинес не е останал достатъчно доволен от физическото състояние на играча и е взел решение, че няма да разчита на него за последния двубой за октомври.

Роналдо изпусна дузпа, но все пак Португалия сломи Ейре в добавеното време
Роналдо изпусна дузпа, но все пак Португалия сломи Ейре в добавеното време

Рафаел Леао бе освободен от националния отбор на база на физическото състояние на футболиста след появяването му като резерва в двубоя с Ейре. Решението бе взето от националния селекционер Роберто Мартинес,” се казва в официалното съобщение от федерацията.

Рафа Леао пропусна голяма част от сезона до момента, след като получи травма в средата на август и не бе на разположение на клубния и националния тим в продължение на 39 дни. Той се завърна едва в края на септември и взе участие в последните два двубоя на Милан срещу Наполи и Ювентус, когато се появяваше от скамейката.

Моментът, който разплака цяла Португалия! Ето как Жота бе свързан с победния гол на Невеш
Моментът, който разплака цяла Португалия! Ето как Жота бе свързан с победния гол на Невеш
Снимки: Gettyimages

