От Португалия освободиха Рафа Леао

Крилото на Милан Рафаел Леао е бил освободен от националния отбор, обявиха от федерацията на страната. Той няма да бъде част от състава за предстоящия двубой с Унгария утре вечер. Леао се появи от скамейката в 62-ата минута, когато замени Педро нето преди няколко дни при успеха срещу Ейре, но селекционерът Роберто Мартинес не е останал достатъчно доволен от физическото състояние на играча и е взел решение, че няма да разчита на него за последния двубой за октомври.

“Рафаел Леао бе освободен от националния отбор на база на физическото състояние на футболиста след появяването му като резерва в двубоя с Ейре. Решението бе взето от националния селекционер Роберто Мартинес,” се казва в официалното съобщение от федерацията.

Рафа Леао пропусна голяма част от сезона до момента, след като получи травма в средата на август и не бе на разположение на клубния и националния тим в продължение на 39 дни. Той се завърна едва в края на септември и взе участие в последните два двубоя на Милан срещу Наполи и Ювентус, когато се появяваше от скамейката.

Снимки: Gettyimages