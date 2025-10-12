Моментът, който разплака цяла Португалия! Ето как Жота бе свързан с победния гол на Невеш

Отборът на Португалия стигна по възможно най-драматичния начин до победата срещу Ейре в квалификацията за Мондиал 2026, след като Рубен Невеш отбеляза гола за 1:0 чак в 91-вата минута, а преди това Кристиано Роналдо пропусна дузпа.

Роналдо изпусна дузпа, но все пак Португалия сломи Ейре в добавеното време

Това обаче не бе най-емоционалният момент в мача.

Мартинес: Липсваше ни да отбележим по-рано

След като вкара победоносния гол камерите показаха крака на Невеш, където се видя неговата татуировка.

Oh my world Ruben Neves has killed the Irish hopes! Portugal beats Ireland in stoppage time #PORIRE pic.twitter.com/yNov95PeJZ — The Final Whistle (@Rufus_45) October 11, 2025

На изображението личаха два образа, като единият бе на трагично загиналия наскоро Диого Жота.

Rúben Neves' first Portugal goal was a 91st-minute winner against Ireland.



Then he made sure the world could see his tattoo for Diogo Jota 🤍 pic.twitter.com/YNJX9TPXLI — B/R Football (@brfootball) October 11, 2025

Това се превърна моментът, който разчувства всички зрители на мача, особено след като в 21-вата минута от двубоя Жота бе почетен с аплодисменти от трибуните.

Portugal paying a beautiful tribute to Diogo Jota in the 21st minute. ❤️🇵🇹 pic.twitter.com/EqKyUOIpXK — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) October 11, 2025