Моментът, който разплака цяла Португалия! Ето как Жота бе свързан с победния гол на Невеш

Отборът на Португалия стигна по възможно най-драматичния начин до победата срещу Ейре в квалификацията за Мондиал 2026, след като Рубен Невеш отбеляза гола за 1:0 чак в 91-вата минута, а преди това Кристиано Роналдо пропусна дузпа.
Това обаче не бе най-емоционалният момент в мача.
Мартинес: Липсваше ни да отбележим по-рано
След като вкара победоносния гол камерите показаха крака на Невеш, където се видя неговата татуировка.
На изображението личаха два образа, като единият бе на трагично загиналия наскоро Диого Жота.
Това се превърна моментът, който разчувства всички зрители на мача, особено след като в 21-вата минута от двубоя Жота бе почетен с аплодисменти от трибуните.