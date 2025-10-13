Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Янтра (Габрово)
  3. Янтра подготвя уникално шоу за първия мач на осветление в Габрово

Янтра подготвя уникално шоу за първия мач на осветление в Габрово

  • 13 окт 2025 | 12:43
  • 480
  • 0
Янтра подготвя уникално шоу за първия мач на осветление в Габрово

Янтра подготвя уникално по рода си шоу за България преди домакинството срещу Локомотив Горна Оряховица от 12-ия кръг на Втора лига.

Двубоят ще е много специален за "ковачите", защото това ще е първият в историята на Габрово, игран на осветление.

Историческата среща е в събота, 18 октомври, от 20:15 часа, но програмата стартира още от 19:00 часа.

Ето я програмата, подготвена от Янтра:

19:00 ч. Коктейл с официални гости, представители на местната и националната власт, както и на габровския бизнес

19:30 ч. Светлинно и музикално шоу, включително шоу с дронове

20:15 ч. Янтра Габрово - Локомотив Горна Оряховица

"Това ще бъде първото по рода си шоу в България - впечатляващо светлинно и музикално представление, което ще демонстрира уникалните възможности на единственото по рода си спортно осветление у нас", написаха от Янтра до медиите.

Клубът се обърна и към своите привърженици: "Успешна седмица на всички! Седмицата на очакваното събитие. То ще остане в историята на габровския футбол и Ви каним да споделим този момент заедно! Очакваме Ви заредени с настроение на стадиона в събота!".

