  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  Локомотив (Пд) поднови тренировки

  • 10 окт 2025 | 13:41
  • 225
  • 0
Футболистите на Локомотив (Пловдив) проведоха вчера две занимания. "Черно-белите" имаха няколко почивни дни, но вече подновиха тренировки. Защитникът Тодор Нейчев и вратарят Христиан Божков, които са част от дублиращия тим, взеха участие в заниманията.

Здравите тренировки на "смърфовете" продължиха и в днешния ден. До края на тренировъчната седмица за възпитаниците на Душан Косич предстои закрита учебна игра срещу втория отбор на Локомотив. Дубълът няма да има среща този уикенд в Югоизточната Трета лига и ще премери сили срещу първия тим на "черно-белите".

Ветераните на Локо (Пд) ще ритат срещу родни депутати
Ветераните на Локо (Пд) ще ритат срещу родни депутати

Междувременно от клуба напомнят, че утре (11 октомври) на стадион "Локомотив" ще се проведе тристранен международен турнир с участието на ветераните на "черно-белите" и депутатските отбори на България и Румъния. Началото е в 15:00 часа. Вход свободен.

