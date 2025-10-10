Локомотив (Пд) поднови тренировки

Футболистите на Локомотив (Пловдив) проведоха вчера две занимания. "Черно-белите" имаха няколко почивни дни, но вече подновиха тренировки. Защитникът Тодор Нейчев и вратарят Христиан Божков, които са част от дублиращия тим, взеха участие в заниманията.

Здравите тренировки на "смърфовете" продължиха и в днешния ден. До края на тренировъчната седмица за възпитаниците на Душан Косич предстои закрита учебна игра срещу втория отбор на Локомотив. Дубълът няма да има среща този уикенд в Югоизточната Трета лига и ще премери сили срещу първия тим на "черно-белите".

Ветераните на Локо (Пд) ще ритат срещу родни депутати

Междувременно от клуба напомнят, че утре (11 октомври) на стадион "Локомотив" ще се проведе тристранен международен турнир с участието на ветераните на "черно-белите" и депутатските отбори на България и Румъния. Началото е в 15:00 часа. Вход свободен.