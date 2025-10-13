Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  Менян също изригна срещу австралийския мач на Милан

Менян също изригна срещу австралийския мач на Милан

  • 13 окт 2025 | 01:07
  • 200
  • 0
• 13 окт 2025 | 01:07

Вратарят на Милан и Франция Майк Менян се изказа относно решението мачът от Серия А между „росонерите“ и тима на Комо да се проведе в Австралия, подкрепяйки съотборника си Адриен Рабио .

Пълна лудост е да играем в Австралия, призна халф на Милан
Пълна лудост е да играем в Австралия, призна халф на Милан

„Напълно съм съгласен с Рабио. Мислим много за финансовата страна на нещата. Не разбирам защо трябва да играем мач от италианското първенство в чужбина“, цитира RMC Sport думите на Майнян.

Сари също подкрепи Рабио относно мача на Милан в Австралия
Сари също подкрепи Рабио относно мача на Милан в Австралия

Припомняме, че халфът на „червено-черните“ също така преди това критикува решението мачът от Серия А да се проведе на друг континент. Отборите планират да играят мача в Пърт през февруари 2026 г., тъй като стадион „Сан Сиро“ в Милано ще бъде зает от церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри.

