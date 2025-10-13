Менян също изригна срещу австралийския мач на Милан

Вратарят на Милан и Франция Майк Менян се изказа относно решението мачът от Серия А между „росонерите“ и тима на Комо да се проведе в Австралия, подкрепяйки съотборника си Адриен Рабио .

„Напълно съм съгласен с Рабио. Мислим много за финансовата страна на нещата. Не разбирам защо трябва да играем мач от италианското първенство в чужбина“, цитира RMC Sport думите на Майнян.

Припомняме, че халфът на „червено-черните“ също така преди това критикува решението мачът от Серия А да се проведе на друг континент. Отборите планират да играят мача в Пърт през февруари 2026 г., тъй като стадион „Сан Сиро“ в Милано ще бъде зает от церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри.

