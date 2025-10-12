Куман иска нидерландците да вземат пример от Испания

Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман направи равносметка след победата над Финландия с 4:0 в световна квалификация. Специалистът посочи ясна цел за подобрение, за да може отборът да разгърне пълния си потенциал.

Куман беше откровен за усещането, което е оставил предишният лагер на националния тим през септември, когато „оранжевите“ записаха равенство с Полша и трудна победа над Литва. Въпреки че изходната позиция в група "G" остана отлична, самият Куман не се е чувствал удовлетворен.

„Предишният период беше по-слаб. Завършихме го с победа, но не и с добро чувство“, заяви той пред NOS.

„Сега е напълно различно. Усещането е позитивно, не само заради резултата, но и заради играта тази вечер.“

Легендата на Барселона изрази задоволство от енергичната игра на своя тим срещу финландците. Голямата преднина, натрупана още през първото полувреме, не е довела до отпускане.

„Това трябва да бъде минимумът по отношение на начина, по който играем. Невинаги може да е красиво, но е важно винаги да се раздаваш докрай. Ако погледнете Испания, те се скъсват от тичане, за да пресират. А ние понякога сме склонни да се разхождаме. В това отношение трябва да направим крачка напред“, обърна се индиректно Куман към своите избраници.

Той коментира и критиките към представянето на тима след победата с 4:0 над Малта, когато в играта на „лалетата“ липсваше същата енергия.

„„Може би и аз щях да кажа след мача с Малта, че не е било толкова приятно за гледане. Това не е само нидерландска черта“, завърши той, омаловажавайки критиките.

