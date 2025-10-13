Депай: „Не виждам никой, който да е по-добър от мен“

Мемфис Депай говори след победата на Нидерландия с 4:0 срещу Финландия, при която счупи рекорда за най-много асистенции. Освен това той е и футболистът с най-много голове за "лалетата". Относно асистенциите той мина Уесли Снайдер, който държеше рекорда до миналата вечер.

"Това е нещо, което винаги съм правил през последните години. За мен това е едно от най-важните неща във футбола. Затова съм нападател. Засега още не съм приключил. Не виждам никой, който да е по-добър от мен на моята позиция. Все още съм гладен. Уесли е страхотен футболист, показа прекрасни неща. Човек като него почти не се вижда вече“, обясни Депай.

Нидерландия с единия крак на Мондиала, след като Мемфис счупи два рекорда

Това бе втора победа за Нидерландия с 4:0 в рамките на три дни, след като на 9-и октомври (четвъртък) "лалетата" разбиха и Малта. Така "оранжевите" вече са сигурни участници поне в баражите за Мондиала в Северна Америка догодина, като те са и на полпозишън в битката за първото място, което дава право на директно участие.

„Мисля, че имахме добра седмица. Спечелихме два пъти с 4:0 и не изпаднахме в проблеми. Не са най-великите противници, но все пак трябва да се опитваме да останем концентриран 90 минути и да не допускаме голове. Може би това се е случило веднъж или два пъти, но мисля, че става все по-ясно. Също и за момчетата, играем заедно от известно време. Все още можем да се учим и да бъдем по-сплотен отбор. Също и по отношение на договарянето на неща на терена и коригирането един на друг“, обяснява той.

Куман иска нидерландците да вземат пример от Испания

През последните два големи турнира Мемфис Депай беше контузен. Световното първенство през 2022 г. започна с контузия, а на Европейското първенство през 2024 г. получи травма на полуфинала. Той възнамерява да направи всичко възможно, за да не се контузи отново.

„Това е нещо, за което мога да се погрижа – да бъда във форма за финалите“, завърши Депай.

Memphis Depay is the all-time leader in both goals and assists for his country 🇳🇱🔥 pic.twitter.com/wXl4ryEAU6 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 12, 2025