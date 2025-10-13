Популярни
  Депай: „Не виждам никой, който да е по-добър от мен"

Депай: „Не виждам никой, който да е по-добър от мен“

  • 13 окт 2025 | 04:16
  • 916
  • 1
Депай: „Не виждам никой, който да е по-добър от мен“

Мемфис Депай говори след победата на Нидерландия с 4:0 срещу Финландия, при която счупи рекорда за най-много асистенции. Освен това той е и футболистът с най-много голове за "лалетата". Относно асистенциите той мина Уесли Снайдер, който държеше рекорда до миналата вечер.

"Това е нещо, което винаги съм правил през последните години. За мен това е едно от най-важните неща във футбола. Затова съм нападател. Засега още не съм приключил. Не виждам никой, който да е по-добър от мен на моята позиция. Все още съм гладен. Уесли е страхотен футболист, показа прекрасни неща. Човек като него почти не се вижда вече“, обясни Депай.

Нидерландия с единия крак на Мондиала, след като Мемфис счупи два рекорда
Нидерландия с единия крак на Мондиала, след като Мемфис счупи два рекорда

Това бе втора победа за Нидерландия с 4:0 в рамките на три дни, след като на 9-и октомври (четвъртък) "лалетата" разбиха и Малта. Така "оранжевите" вече са сигурни участници поне в баражите за Мондиала в Северна Америка догодина, като те са и на полпозишън в битката за първото място, което дава право на директно участие.

„Мисля, че имахме добра седмица. Спечелихме два пъти с 4:0 и не изпаднахме в проблеми. Не са най-великите противници, но все пак трябва да се опитваме да останем концентриран 90 минути и да не допускаме голове. Може би това се е случило веднъж или два пъти, но мисля, че става все по-ясно. Също и за момчетата, играем заедно от известно време. Все още можем да се учим и да бъдем по-сплотен отбор. Също и по отношение на договарянето на неща на терена и коригирането един на друг“, обяснява той.

Куман иска нидерландците да вземат пример от Испания
Куман иска нидерландците да вземат пример от Испания

През последните два големи турнира Мемфис Депай беше контузен. Световното първенство през 2022 г. започна с контузия, а на Европейското първенство през 2024 г. получи травма на полуфинала. Той възнамерява да направи всичко възможно, за да не се контузи отново.

„Това е нещо, за което мога да се погрижа – да бъда във форма за финалите“, завърши Депай.

