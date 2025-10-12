Популярни
Любо Ганев: В София ще дадем възможност на над 52 000 човека да видят на живо своите идоли

  • 12 окт 2025 | 14:58
  • 474
  • 1

Президентът на БФ волейбол Любомир Ганев присъства на маратона на София.

Той коментира дали е възможно европейското първенство по волейбол догодина да бъде в София.

"Във вторник имаме заседания на Управителния съвет на федерацията, на който ще вземем решение. Но каквото и решение да вземем, факторът е само един, че залата в София предлага 7500 места повече, което означава, че за 7 домакински мача, които България ще изиграе, ще дадем възможност на над 52 000 човека да посетят и да видят на живо своите идоли", обяви Ганев пред БНТ1.

Иван Пешев разкри причината за евентуалното преместване на ЕвроВолей 2026
Иван Пешев разкри причината за евентуалното преместване на ЕвроВолей 2026

"Каквото и решение да вземем, това няма никакво значение къде ще играем, защото ние сме националния отбор на България, ние искаме всички българи да ни подкрепят. Няма значение дали са от Варна, от София, от Пловдив", заяви още Ганев.

