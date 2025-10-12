Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Благоевград)
  Арангелов: През второто полувреме приехме играта в нашата половина

  • 12 окт 2025 | 18:08
Наставникът на Пирин (Благоевград) сподели каква е причината за загубата от Спартак (Пловдив) с 1:2 и отпадането на неговия тим от турнира за Купата на България.

„Показахме две коренно различни полувремената. През първото имахме достатъчно ситуации да затворим мача с втори гол, но не успяхме. През второто полувреме се наложи да направим промени в защита заради контузия. Отборът започна да се прибира назад, вместо да излезе напред и това оказа влияние. Спартак има доста добри и опитни футболисти, минали през водещи отбори в Първа лига. Изненада ме това, че отборът ни започна да приема играта в своята половина. Теренът не може да е оправдание – какъвто е за единия отбор, такъв е и за другия“, сподели Арангелов пред Sportal.bg.

