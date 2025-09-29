Лудогорец II удари Пирин и записа втора победа през сезона

Популярни
  29 сеп 2025
Дубълът на Лудогорец победи с 2:1 Пирин (Благоевград) в двубой от 10-ия кръг на Втора лига. Това бе едва втора победа от началото на сезона за разградчани. Емерсон Родригес откри резултата още в 7-ата минута, но в 24-ата Александър Дюлгеров изравни. През второто полувреме обаче Петър Кирев се разписа и донесе успеха на своя тим (67’).

Въпреки победата Лудогорец II остава на предпоследната позиция с едва седем точки. Пирин от своя страна записа трета загуба в последните си пет мача и остава на шестата позиция с 13 точки. “Орлетата” изостават с 9 от първото място.

