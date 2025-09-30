Клоп: Не мисля, че някога отново ще бъда треньор, не съм папата на футбола

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп даде обширно интервю пред “Ди Атлетик”, в което заяви, че все още е убеден, че повече няма да работи като треньор. Германецът говори и за новата си работа в “Ред Бул”, за промените в Премиър лийг и за натовареността на играчите.

Ето и по-интересните моменти от въпросното интервю:

Дали е очаквал с нетърпение мачовете на Ливърпул, след като си тръгна от клуба?

- Не. Изобщо. Бях супер доволен от начина, по който Ливърпул се представяше. Гледах някои мачове, но не съм чакал с нетърпение да дойде събота, за да гледам двубоите. Не знаех кога започват мачовете. Просто бях навън. Спортувах, наслаждавахме се на живота си, прекарвахме време с внуците. Вършехме напълно нормално неща, знаейки, че ще работя отново, но вече не искам да работя като треньор.

Дали наистина мисли, че повече никога няма да работи като треньор?

- Така мисля. Но никога не знаеш. Аз съм на 58 години. Ако започна отново на 65, хората ще кажат: “Нали обяви, че никога повече няма да го правиш!”. Така мисля сега. На 100%. Не ми липсва нищо.

За негативната реакция на феновете в Германия, след като започна работа за “Ред Бул”:

- Аз съм германец. Знам какво мислят хората в Германия за участието на "Ред Бул" във футбола. Те обичат "Ред Бул". Във всички аспекти. Но във футбола? Не. Забавното е, че само в Германия реакцията беше такава. Но няма проблем. Всеки може да мисли каквото си иска. Просто трябва да приемете, че имам право да правя каквото си искам, стига да не наранявам никого. Между другото, не очаквам хората да помнят какво съм правил за конкретен клуб. Хората в Майнц на стадиона сега... бяха малки деца, когато бях там (1990-2001 като играч, след това седем години като треньор), така че родителите им трябваше да им кажат кой съм. Не очаквам всички да харесват това, което правя. Трябва да го правя по правилните причини - по моите правилни причини. Между другото, в Ливърпул хората са изключително щастливи, че правя това, което правя, защото не тренирам друг отбор.

За промените, които се виждат в Премиър лийг от началото на този сезон:

- Правят чудеса. Много неща се променят. Всъщност нямам реално мнение, защото гледам основно отборите на “Ред Бул”.

Сити започва да се завръща. Те се променят. Ливърпул има специфичен стил, който е наистина добър. Много офанзивно ориентиран. Поемат ли твърде много рискове? Нека кажа така - има различни начини на действие. Аз не съм папата на футбола, който да казва на хората какво да правят. Поне не извън света на “Ред Бул”.

Дали е гледал Световното клубно първенство, което разкритикува неведнъж досега заради това, че с него се увеличава още повече натовареността на играчите?

- Не. Четох ли тази сутрин, че Челси, който спечели турнира, има криза с контузиите? Може би така или иначе щяха да имат контузени. Моята експертиза е, че знам колко много се очаква от футболистите. Знам за интензивността в тренировките. Винаги искаме повече. Давай, давай, давай. Не се съмнявам, че беше страхотен турнир. Не го гледах. Челси бяха супер щастливи да го спечелят. Страхотно, много пари. Но в един момент трябва да се погрижим за малкото хора, без които тази игра не би съществувала - играчите. Няма друго решение, освен да спрем да организираме нови турнири през лятната ваканция. Вече няма почивка за най-добрите играчи в света. Не бихте направили това в никоя друга сфера от живота. Представете си, че изкарвате на сцената най-добрия артист всяка вечер, докато не падне, а после казваме „съжаляваме“, той е загубил концентрация…“

За идеята на ФИФА Световното първенство през 2030-а година да бъде с 64 отбора:

- Каквото и да кажа, все едно го казвам на микровълновата си. Ефектът е абсолютно същият. Хората ще кажат: „О, но ти печелиш много пари!“ Знам това. Ръководителите на клубовете ще кажат: "Да, играчи и треньори винаги искат повече пари, така че и ние трябва да получим пари". Тогава защо не седнете всички заедно на масата и не кажете на играчите, че могат да имат осем седмици почивка годишно. Можем ли да говорим за това как да стигнем дотам. Да опитаме".

Снимки: Imago