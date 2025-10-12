Една от звездите на Турция не остана очарован от терена в София

Популярни
  • 12 окт 2025 | 11:30
  • 501
  • 1
В съботната вечер българският национален отбор допусна тежко поражение с 1:6 като домакин от Турция на националния стадион “Васил Левски”. В основен двигател на успеха на южните ни съседи пък бе Арда Гюлер, който отбеляза едно попадение и добави две асистенции, като по този начин бе с принос за половината от головете на турците. След срещата Гюлер заяви, че е много доволен от представянето си, но не остана очарован от националното ни съоръжение в София.

“Аз, както и целият отбор, сме много щастливи от тази историческа вечер. Играхме точно така, както искаше треньорът. Много съм горд и със собственото си представяне. Поздравявам и Хакан Чалханоолу, за когото това бе мач номер 100 с националната фланелка и сме доволни, че е наш капитан. Продължаваме да носим щастие на народа. Сега мачът с Грузия ще е много важен. Искаме да спечелим в Коджаели и да направим всички щастливи. Теренът бе много лош. Някои от съотборниците ми бяха с бутонки с шипове и пак се хлъзгаха. Но все пак спечелихме и сме щастливи, не бива да се оправдаваме,” заяви Арда Гюлер пред местната преса след успеха.

Турция заема второто място в нашата група с 6 точки, само на три от водача Испания. България пък е на последното място с 0 точки след три поражения.

Снимки: Борислав Цветанов

