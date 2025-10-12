Митко Ценов пред Sportal.bg: Вече само маратонът ми приляга на начина на живот

Митко Ценов сподели пред Sportal.bg, че на този етап от живота и кариерата му маратонът е единствената дисциплина, която му приляга. Ценов не е активен състезател от около 3 години и поради тази причина е решил сега да се фокусира върху най-дългите дистанции.

"Още като се занимавах със стийпълчейз, се кълнях, че няма да участвам в маратона. Това си говорих с момчетата преди малко. Толкова години не бягах маратон и ето че сега се реших да участвам. Реших да се включа, защото това е единствената дисциплина, която ми допада на забързания начин на живот - с деца, с работа...

Не мога да специализирам нещо по-късо, защото там се изисква по-специализирана работа. Едни 2 часа на ден бягане ми стигат напълно. Ще имам и други участия. Нямах много време за подготовка, защото 3 години не бях тренирал. Първото бягане беше опознавателно, исках да проверя тялото си. Само 4 месеца имах да се подготвя, но се получи добре.

2:36 часа е аматьорско бягане, но съм доволен. Бях подготвен и за по-добро време. Бих участвал в държавно първенство на 10 км", каза Ценов пред Sportal.bg.