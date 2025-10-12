Еспозито след дебютния си гол за Италия: Това трябва да е само началото

Франческо Пио Еспозито сподели, че остава здраво стъпил на земята след първия си гол за националния отбор на Италия, който помогна за победата на Италия срещу Естония с 3:1 в квалификацията за Мондиал 2026.

"Всичко се случи толкова бързо, но това трябва да е само отправна точка. Не обичам да почивам на стари лаври", каза Еспозито.

Италия продължи с победите при Гатузо и се затвърди на второто място

След мача по-опитните играчи младия нападател.

„Благодаря на отбора и на треньора за начина, по който ме посрещнаха. В състава има фантастична хармония и това улеснява играта на всички ни“, коментира Еспозито.

Гатузо: Важното е да създаваме положения

Ранната контузия на Кийн позволи на Италия да експериментира с изцяло новото нападателно дуо Ретеги и Еспозито.

„Когато има двама нападатели, е важно егото да се остави настрана, за да можеш да играеш за другия. Няма значение кой вкарва, важното е отборът да постигне резултат.“

Последните няколко седмици бяха забележителни за футболиста, който навърши 20 години през юни. Наскоро той отбеляза първия си гол в Серия А за Inter, а сега и първия си за националния отбор на Италия.

„Много съм емоционален, това са неща, които почти не можеш да осъзнаеш на момента. Всичко се случи толкова бързо, но това трябва да е отправната точка. Аз съм самокритичен и не обичам да почивам на стари лаври.“

Сега Италия има възможност да изхвърли Израел от борбата за класиране на Световното първенство през 2026 г. Въпреки че изглежда почти невъзможно да настигнат Норвегия заради по-добрата им голова разлика, мястото за плейофите е напълно достижимо.

„Не можем да гледаме назад, трябва да се съсредоточим върху мачовете, които ни предстоят, и да се опитаме да се представим възможно най-добре. Това е всичко, което можем да направим сега“, завърши Еспозито.