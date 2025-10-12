Мартинес: Липсваше ни да отбележим по-рано

Роберто Мартинес коментира победата на Португалия над Ейре с 1:0 в срещата от 3-ия кръг на квалификациите за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през идната 2026 г. Благодарение на успеха "мореплавателите" оглавиха еднолчно група "F" и при определни обстоятелства още следвщата седмица може да подпечатат визите за Северна Америка.

"Това беше мачът, който очаквахме. Ирландия е по-добра, отколкото показа на лагера през септември, и дойде като ранен отбор, затова очаквахме реакция. Но важното беше да не се притесняваме, да не допускаме контраатаки или да страдаме от статични положения. Те обаче нямаха нито един труден удар през целия мач. Липсваше ни да отбележим първия гол по-рано, но играта без топка беше много добра. Харесаха ми качествата на отбора, не изгубихме контрол. Беше много извоювана и заслужена победа", започна Мартинес.

Наставникът на европейските шампиони от 2016 г. бе запитан за агресивното нападение през първата част, когато тимът му отправи общо 15 центрирания, но самите удари бяха рядкост.

"Нямахме стратегия да правим центрирания, а да подаваме точно и да не позволяваме на Ирландия да прави преходи. Липсваше ни да използваме повече ширината, за да намерим пространство между линиите. Те имаха 11 играчи в последната третина. Правили сме това много по-добре от този мач, но днес липсваше виртуозно подаване, за да намерим гол по-рано. Можем да използваме играчи като Бруно Фернандеш или Бернардо Силва в центъра. През второто полувреме помогна присъствието на Педро Нето отляво. Но като цяло, отборът никога не изгуби контрол, показа много сърце и ум", каза Мартинес.

След това селекционерът на португалците заговори за резервите, които внесоха нужните промени след почивката.

"Това е много важно. Вече говорих за това по време на Европейското първенство. Не завършвахме мачовете по-силни, отколкото ги започвахме, което се промени по време на Лигата на нациите. Сега знаем как да започваме добре, но завършихме с много енергия, сила и интелигентност. Защото играчите не влизат само със сърце, но и с много ясни идеи. Това ни дава последователност. Именно това ни позволи да започнем с три победи, което не е лесно", каза още Мартинес.