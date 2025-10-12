Митрович се извини на цяла Сърбия за загубата от Албания

Провалът на Сърбия срещу Албания в снощната световна квалификация предизвика много полемики в западната ни съседка, а селекционерът на "плавите" подаде оставка.

Трус в Сърбия! Пикси Стойкович подаде оставка след загубата от Албания

Капитанът на сърбите Александър Митрович също прие много емоционално случилото се и се извини на цялата нация за поражението, което отдалечи тима му от второто място в група "K", даващо право на участие в баражите за световните футболни финали през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико.

Албания разплака Сърбия в лютото балканско дерби

"Мисля, че това е най-тежката загуба в моята кариера с националния отбор. Тежък ден за сръбския футбол. Мачът беше див, твърд, никак не беше приятен за гледане, труден за игра. Без чисти положения, с куп полушансове. Получихме гол от статично положение, което отново ни се случва. Не знам какво да кажа. Загуба, която боли много и със сигурност най-трудният период за моите 13 години в националния отбор. Това, което мога да кажа, е, че се извиняваме на нацията, че се провалихме. Мога да кажа, че дадохме всичко от себе си, но такъв беше денят, топката не искаше да влезе във вратата, не успяхме да създадем чисти положения. Теренът също беше тежък, атмосферата напрегната. Тук е и моята отговорност като капитан и най-опитен играч. Имахме притежание на топката, но не създадохме нищо. Това е голям урок за бъдещето и за някои млади играчи, които дойдоха в трудни дни за сръбския футбол. Трябва да запомним това чувство и тази болка, която е вътре, но същевременно да се съберем за следващия мач. Трябва да се опитаме да завършим квалификациите по възможно най-добрия начин. Вече нищо не е в наши ръце", каза Митрович.

Сърбите вече изостават на четири точки от западните си съседи, което означава, че дори да вземат мача си в запас, те няма да излязат на полпозишън и ще се надяват на грешна стъпка от преките си конкуренти. Дори това обаче да стане "флавите" тепърва ще имат мач с лидера в групата Англия и то на "Уембли".