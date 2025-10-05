Алекс Вътева с шесто място в последния кръг на Carrera Cup Германия

Александра Вътева (Proton Huber Competition) завърши на 6-о сред новаците в последния старт от сезона в Порше Carrera Cup Германия на пистата „Хокенхайм“. В общото подреждане за състезанието Вътева е на 25-о място.

Българката се включи в този шампионат за последните два кръга, като преди това се състезава в Carrera Cup Бенелюкс.

7-о място за Алекс Вътева в предпоследния старт в Carrera Cup Германия

За състезанието днес Алекс и тимът заложиха на сухите гуми, тъй като пистата изсъхна за старта след сутрешния дъжд.

„Щастлива съм, че успях да се включа в последните 4 старта и да завърша сезона по този начин – заяви Вътева след финала. – Пистата беше предизвикателна, доста трудна и технична, но се справихме добре. Благодаря на целия екип на Proton Huber Competition за професионализма и подкрепата.“

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg